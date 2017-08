RALLYE AUTOMOBILE — CHAMPIONNAT DE SLALOM MONSTER ENERGY: La troisième manche à Anjalay

Le rendez-vous est pris à 9 heures, au stade Anjalay à Belle-Vue, pour la troisième épreuve du championnat de slalom, patronné par Monster Energy. Lors d'une conférence de presse au Hennessy Park Hotel le 31 juillet, les organisateurs ont dévoilé le nouveau circuit aux participants ayant une passion pour le sport automobile.

Jaisan Newaj et son co-pilote Reetesh Newaj, tous deux champions de l'édition 2016, ont maintenu leur bonne performance depuis le début du Championnat 2017, décrochant la première place lors des deux premières manches. Passionné de cette discipline depuis son plus jeune âge, Jaisen Newaj est motivé pour la suite de la compétition. « Je porte un intérêt particulier à ce championnat et je vais m'accrocher jusqu'à la fin pour le remporter », affirme-t-il.

« Nous sommes fiers d'associer Monster Energy à ce championnat », souligne Diana Chakowa, Senior Brand Manager de PhoenixBev. « Nous avons choisi de parrainer cette compétition car elle cadre avec les valeurs de la marque, notamment les sensations fortes que procure cette discipline. Ce sera aussi l'occasion de mettre en avant les talents cachés des pilotes mauriciens ».

De son côté, Sanjeev Hurday, président du Motor Racing Club, se félicite des performances des participants et les encourage à faire preuve de plus de courage, soulignant que les épreuves précédentes ont été très disputées. « Je remercie PhoenixBev pour sa précieuse collaboration et j'invite le public à nous rejoindre en foule pour de plus grands défis ». À savoir que l'épreuve finale est prévue en octobre, alors que la cérémonie de remise des prix se tiendra en novembre.