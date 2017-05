RALLYE AUTOMOBILE SLALOM 2017 : Jaisen et Reetesh Newaj consolident leur première place

Et de deux pour Jaisen et Reetesh Newaj qui ont remporté pour la deuxième fois consécutive les épreuves de slalom automobile échelonnées sur toute l’année. Cette deuxième étape du championnat, qui s’est tenue le week-end renier sur le circuit improvisé sur le parking d’Anjalay, a ravi les fans d’automobile (environ 5 000 spectateurs) pour ce show de vitesse parrainé par Monster Energy.

« Je tiens à remercier le Motor Racing Club ainsi que les sponsors d’avoir rendu ce championnat possible. C’est une expérience formidable et une fierté d’être récompensé à deux reprises dans une compétition de cette envergure », confie Jaisen Newaj. « Je pratique cette discipline depuis l’âge de 16 ans. Cette passion, je l’ai héritée de mon père qui est un ex-champion de rallye. Mon coéquipier et moi-même avons l’intention de nous accrocher jusqu’à la dernière épreuve », souligne-t-il.

Deux nouvelles épreuves du genre sont prévues avant la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en novembre. « Ce championnat a suscité un véritable engouement chez les pilotes et nous sommes heureux de parrainer le championnat de slalom », déclare Diana Chakowa, Senior Brand Manager de PhoenixBev. « Cette compétition cadre avec les valeurs de la marque et nous avons le souhait d’accompagner toute l’équipe au cours de cette année. »

Le slalom automobile est une épreuve d’adresse chronométrée qui met à rude épreuve l’agilité des pilotes. La différence se fait surtout sur la compétence des équipages et impose des exigences au niveau de la mécanique.