RAMAPATEE GUJADHUR : Ambitions revues à la hausse

Après le sacre de 2015, l’entraînement Gujadhur a préféré se la jouer profil bas en 2016. Sa 4e place au classement avec 26 victoires pour des stakesmoney totalisant Rs 8,4M n’est que dans la logique des choses. 2017, toutefois, pourrait ne pas être de la même veine. Il semblerait que les ambitions ont été revues à la hausse et d’aucuns s’accordent à dire que la casaque bleu électrique et écharpe rouge devrait davantage faire sentir sa présence cette saison.

Déjà au niveau du recrutement on a pris les taureaux par les cornes avec pas moins de 13 nouvelles acquisitions contre seulement trois en 2016. À ce chapitre, il serait bon de faire ressortir que Ramapatee Gujadhur a voulu miser sur la jeunesse avec la moitié de ses nouveaux tombant dans cette catégorie. Ces jeunes compétiteurs, dont certains ont été acquis à l’âge de deux ans, auront pour eux de débuter avec un merit rating relativement bas, ce qui donne une belle marge de manoeuvre à leur entraîneur. Ainsi les Soweto Moon, Studiolo, Cape Horn, Chap Trap, Rasta Rebel et autres Without A Doubt méritent tous de figurer en bonne place dans le répertoire des turfistes car ils devraient rapidement gravir les échelons à Maurice.

Plus haut dans la hiérarchie, les Disco Al et Malak El Moolook, bien qu’étant des fully exposed, peuvent tirer leur épingle du jeu à la faveur d’engagements bien choisis. Le premier nommé est pressenti pour prêter main forte à Ready To Attack dans la Duchesse ce samedi. Ce dernier, un compétiteur qui n’est pas dénué de qualité, est monté en puissance ces dernières semaines au training et ne viendra pas en victime expiatoire. On retiendra aussi Enaad, un produit de High Chaparral, dont l’acquisition a été faite avec comme objectif la Maiden Cup.

En ce qu’il s’agit des anciens, Ramapatee Gujadhur est conscient qu’ils ne pourront tous tenir la gageure. Si les Reim, Kremlin Captain, Bouclette Top et à un degré moindre Tandragee peuvent tirer leur épingle du jeu, pour les autres, bien que sur leur fraîcheur ils peuvent toujours bien faire, c’est une tâche on ne peut plus compliquée qui les attend, surtout sur le long terme. C’est dans cette perspective qu’il faut situer les Super Glue, Paladin et autre Kemal Kavur, des compétiteurs qui devront à l'occasion faire parler d’eux cette saison.

À quelques jours du coup d’envoi de la saison, l’entraînement Gujadhur semble prêt pour en découdre. La préparation de ses pensionnaires s’est faite sans anicroche et d’aucuns s’accordent à dire qu’ils auront des arguments à faire valoir en ce début de campagne.

Steven Arnold, un excellent juge du pas

C’est vers l’Australie que l’état-major de l’entraînement Gujadhur s’est tourné pour dénicher l’oiseau rare. Son choix s’est porté sur Steven Arnold, un jockey de 42 ans. Arnold, une cravache longiligne de 1m75 (ce qui est très rare pour un jockey de plat), compte plus de 400 victoires à son actif, dont quartorze Groupe 1. Il a déjà été associé à un certain So You Think en pas moins de cinq occasions, remportant les Underwood Stakes, Caulfied Stakes, le Cox Plate et les Mackinnon Stakes. Sa seule défaite avec l’ancien pensionnaire du légendaire Aidan O’Brien fut dans la Melbourne Cup en 2010.

Le parcours de Steven Arnold ne fut toutefois pas un long fleuve tranquille. Vu sa grande taille, son poids lui a souvent joué des tours, à tel point que la presse spécialisée australienne s’est intéressée de près à cet aspect de sa carrière. Mais cela n’a jamais eu raison de ses capacités. Il est du reste un jockey très estimé dans son pays natal.

Excellent juge du pas, Steven Arnold, fort de son expérience, ne devrait pas éprouver de mal à s’adapter à la piste du Champ de Mars. L’Austalien est arrivé dimanche dernier et était déjà au travail le lendemain (ndlr: lundi 20 mars)