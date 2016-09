RAMAPATEE GUJADHUR : Kurundu exact au rendez-vous

Donné pratiquement comme une certitude dans The J.Paul Hein CMG Cup, Kurundu n’a pas déçu ses nombreux partisans. Il porte ainsi à 21 le nombre de victoires remportées par Ramapatee Gujadhur cette saison et permet à la casaque bleu électrique et écharpe rouge de maintenir une bonne dynamique à une semaine du Maiden.

Un rapide coup d’œil sur les partants engagés par l’entraînement Gujadhur lors du 22e acte ne laissait la place à aucun doute par rapport à la meilleure chance du yard. Bien qu’il n’avait jamais été aligné au-delà de 1600m sur notre turf, Kurundu n’avait pas été ridicule pour son unique tentative sur 2000m dans son pays natal, de quoi donné des idées à son entourage. Confié à Jean-Pierre Guillambert samedi dernier, le fils de Mambo In Seattle n’a pas laissé passer sa chance pour épingler une troisième victoire à son tableau de chasse mauricien.

« Kurundu did nicely enough. He was a little bit with the choke out but he was game. He was indeed a bit keen but I don’t think it had much to do with the blinkers because it was more of a stop-start kind of race. There was not a consistent pace so it probably just played a little bit against him. I don’t know him an awful lot but I wouldn’t be surprised to see him go on and do better things. It was the first time that he was stepping up this trip here but with a stronger pace, I think it would have played more into his hands because he wasn’t stopping at the line », nous expliquait le Britannique à l’issue de la journée.

Du côté de l’entraîneur, on se félicitait également de cette victoire très attendue. « On était assez confiant et Kurundu ne nous a pas déçus. Jean-Pierre l’a très bien monté et c’est bon de gagner une course. One for the poor comme on dit. It keeps the stable going », a ironisé Ramapatee Gujadhur à la télévision nationale à l’issue de la course. Bien que les bookies ne donnaient pas cher de la peau de Tandragee dans l’épreuve principale, l’alezan a fait mieux que se défendre et on pourrait presque arguer qu’il aurait repoussé Captain Magpie dans ses retranchements si son cavalier s’était montré plus inspiré.

« I’d like a rematch »

En effet, si Jean-Pierre Guillambert parut quelque peu passif sur les premiers furlongs de la course, sa dernière ligne droite fut loin d’être académique. Le Club Jockey, qui a été interrogé par les Racing Stewards à ce sujet au courant de la semaine, nous expliquait samedi dernier que « Tandragee was kind of wanting to lug right whereas Mansour’s horse (NDLR : Captain Magpie), if anything, was trying to lug left and it’s just one of those racing incidents. They happen unfortunately ». Reste qu’avec un beaten margin d’une longueur seulement, beaucoup se demandent s’il n’y avait de la place pour battre Captain Magpie. Questionné à cet effet, le Britannique nous a simplement rétorqué : « I’d like a rematch ! »

Strum retrouvait le kilomètre, parcours qui lui avait bien réussi à son antépénultième sortie. Auteur d’une bonne mise en action, l’alezan trouva malheureusement sur sa route un Bellicosity entêté pour la position tête et corde. Malgré cela, il se défendit honorablement pour accrocher le dernier accessit. « Strum ran a solid enough race. He is what he is, he’s an old boy and he’s got nothing to hide from. He’s genuine », furent les explications du jockey. Soweto Slew a, pour sa part, réalisé sa meilleure prestation 2016 sous la selle de JP, qui s’est même permis de rêver de la victoire dans le dernier virage. « I’ve never ridden Soweto Slew before but it was a very straight forward kind of race. There was a couple of strides when turning for home where I thought : oh maybe ! but he just flattened out a little bit in the final straight ».

L’entraînement Gujadhur semble ainsi bien réussir au Club Jockey du MTC puisque trois de ses sept victoires mauriciennes ont été acquises avec la casaque bleu électrique sur le dos. Même s’il a été plutôt évasif sur le sujet, Jean-Pierre Guillambert devrait, sauf imprévu, être en selle sur l’un des représentants de Ramapatee Gujadhur dans le Ruban Bleu. Quand on sait qu’il remettra le cap sur le Qatar le 17 septembre prochain, il mérite certainement d’être suivi dans la plus grande course du calendrier hippique.