RAMESHWAR GUJADHUR : Poursuivre sur la même lancée

Ce n’est un secret pour personne que l’entraînement Rameshwar Gujadhur a franchi un palier la saison dernière. D’habitude cantonné à jouer les seconds couteaux, c’est dans un rôle principal qu’on l’a vu en 2016, jouant dans la cour des grands. C’est sans surprise qu’à l’heure du bilan, c’est le nombre record de 54 victoires qui est tombé dans l’escarcelle de cette formation pour des stakesmoney de l’ordre de Rs 11,7M quand bien même l’objectif de départ était de ramener entre 25 à 30 victoires. Une véritable ascension vers les sommets que la bande à Rameshwar Gujadhur compte bien poursuivre cette année encore.

Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle s’est donné les moyens – le bon parcours 2016 aidant – de ses ambitions avec l’acquisition de pas moins de 20 nouvelles unités qui sont venues s’ajouter aux anciens, pour faire de l’entraînement Rameshwar Gujadhur, la plus grosse formation en terme de têtes. De celles-là, on retiendra principalement Belong To Me et Hard Day’s Night qui seront les représentants de l’établissement dans la Duchesse. Cette classique, Rameshwar Gujadhur et son fils Subiraj, en ont fait leur priorité cette saison, eux qui n’avaient pu goûter à une victoire classique l’année dernière malgré une saison faste. Ils ont fermement l’intention de rectifier le tir cette saison et il va sans dire qu’il faut prendre au sérieux la candidature de ces deux chevaux qui ne sont pas passés inaperçus lors de leurs exercices matinaux. Toujours chez les nouveaux, il est conseillé aux turfistes de suivre Solar Star acquis spécialement pour le Maiden et les prometteurs Noah’s Ark, Hililyhililyhilo et autres Ramaas et Bezamod pour ne citer qu’eux.

Chez les anciens, on prend les mêmes et on recommence, sauf que certains, de par leur parcours exceptionnel l’année dernière, se retrouvent désormais dans des catégories où ils devront sortir le grand jeu pour espérer briller. « C’est pour cela qu’on compte beaucoup sur les nouveaux. Captain Magpie, Lucky Valentine, Unbridled Joy et compagnie ont beaucoup donné la saison dernière et on ne peut leur demander davantage. Tout dépendra de l’adaptation des nouveaux », nous a déclaré un Subiraj Gujadhur, fidèle à son habitude, très prudent. Mais ce n’est pas autant qu’il faut sous-estimer d’autres anciens. À ce titre, les turfistes ne devront pas négliger les M L Jet, Mootahadee, Jolie Roger et autres The Big Easy, qui n’ont pas dévoilé tout leur potentiel la saison dernière.

Damien Oliver à partir de la 4e journée

Avec la décision des autorités gouvernementales de ne pas accorder à Donavan Mansour, cravache d’Or 2016, un permis de travail, c’est vers Damien Oliver qui l’état-major de l’entraînement Rameshwar Gujadhur s’est tourné pour défendre ses couleurs cette saison. Mais l’Australien, pris par ses engagements professionnels sur l’île-continent, ne sera des nôtres qu’à partir de la 4e journée. Si, entre-temps Rameshwar Gujadhur pensait pouvoir compter sur Corné Orffer, il s’avère que le Sud-Africain ne pourra lui aussi faire le déplacement, n’ayant pu se libérer de ses engagements. Valeur du jour, Yashin Emamdee, officiellement second jockey de cet établissement, qui assurera la suppléance, épaulé dans sa tâche par d’autres local boys.

Damien Oliver est un jockey qu’on ne présente plus. Agé de 44 ans, ce natif de Perth compte pas moins 2200 victoires à son tableau de chasse, dont plus d’une centaine de Groupe 1. Il a, du reste, remporté les Queen Elizabeth Stakes en pas moins de six occasions, dont la dernière remonte en 2016 avec Lucia Valentina. Il compte aussi trois Melbourne Cup et un Golden Slipper. Puissant finisseur, Damien Oliver connait bien les rouages du Champ de Mars pour y avoir exercé en tant que participant à un Week-End International et en tant que titulaire chez l’entraînement Gujadhur en 2014.