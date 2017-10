Ramgoolam rejette les 23 charges dans l’affaire des Rs 220 M

L’ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, accompagné de Me Gavin Glover, Senior Counsel, et Me Shawkat Oozeer, Senior Counsel, s’est rendu au QG du Central CID en début d’après-midi de jeudi pour boucler les procédures dans la dernière enquête suite à son arrestation le vendredi 6 février 2015. Il devait prendre connaissance des 23 charges formelles, soit 17 par rapport aux Rs 110 millions en never-used 100-dollar notes et six pour les coupures de Rs 1 000 et de Rs 2 000 de la Banque de Maurice, retenues contre lui par le Directeur des Poursuites Publiques, Me Satyajit Boolell, Senior Counsel. Il a rejeté les accusations formelles en soutenant que tout ce qu’il aura à dire, il le dira lors du procès devant les magistrats en Cour intermédiaire.

L’ancien Premier ministre est poursuivi au criminel du délit de money laundering sous la Financial Intelligenc and Anti-Money Laundering Act. La prochaine étape reviendra aux services du DPP, qui devront loger les accusations en Cour intermédiaire afin que le procès soit appelé pro orma dans un premier temps. Le procès pourrait être pris sur le fond au début de l’année prochaine. Dans le camp de Navin Ramgoolam, l’on tente d’atténuer cette affaire en parlant de délit technique, alors que d’autres milieux avancent avec jugements à l’appui que ce délit relève d’une affaire criminelle.