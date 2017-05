RAPHAËL GLUCKSMANN, ESSAYISTE : Nous avons évité la mort clinique, mais la maladie, elle, demeure

Nous aurions tort de nous laisser aller à l’allégresse, tort d’oublier la menace contre laquelle nous avons su nous mobiliser et tort, surtout, d’ignorer les causes profondes de cette menace. Si le clivage gauche-droite a du plomb dans l’aile, le clivage inclus-exclus est plus parlant que jamais. On peut douter qu’une philosophie individualiste, même dans ses aspects les plus progressistes, rétablisse l’équilibre perdu. A l’ère du délitement du lien civique et du réchauffement climatique qui imposent le retour aux communs, elle semble très ancrée dans les années 1980.



http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/08/raphael-glucksmann-les-fr...