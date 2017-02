RAPPORT ANNUEL : L’industrie de TIC/BPO appelée à se consolider pour l’avenir

Si 2016 a été une année de la consolidation des assises du secteur des TIC/BPO notamment à travers une hausse dans le nombre d’entreprises ou d’employés, l’avenir sera encore mieux avec les opportunités qui se présentent. Toutefois, il est essentiel pour se secteur de se consolider davantage pour répondre aux défis à l’horizon.

Le dernier rapport publié par le Board of Investment (BOI) au début de la semaine dernière démontre la croissance qu’a connue le secteur des TIC/BPO dans le paysage mauricien en 2016. “There is no doubt that the Mauritian ICT/BPO industry has comme a long way since its beginning as a low-cost, low-skill destination. It has the potential to volve further, from a skilled, low tax environment to a world-class innovation cluster for ICT companies”, peut-on lire dans le document. Selon ce rapport, les nouvelles technologies, la numérisation et l’innovation seront les facteurs qui accroîtront développement des TIC/BPO dont le produit intérieur brut est évalué à Rs 21,4 milliards en 2016 contre Rs 19,4 milliards en 2014. Si les opportunités ne manqueront pas dans ce secteur, les défis seront nombreux, car la majorité des entreprises à Maurice s’oriente vers l’international leur exposant ainsi à plus de concurrence. De ce fait, le rapport préconise que les efforts soient continuels faits pour que Maurice puisse continuer sur cette lancée.

Selon les chiffres du rapport, le nombre d’entreprises dans ce secteur a augmenté de 2015 à 2016 passant de 700 à 750, soit une augmentation de 7%. Ces entreprises sont des PME. Les start-ups représentent 35% de tout le pool des entreprises et emploient jusqu’à neuf personnes, notamment dans la communication digitale et le développement de sites webs. En 2005, le pays comptait 90 entreprises engagées dans les TIC/BPO et les chiffres ont continuellement augmenté. En 2010, on comptait 400 sociétés et 631 en 2013. Le nombre d’employés a, en parallèle, connu une hausse et se chiffre à 23 000 en 2016. Pour le BOI, cette augmentation dans le nombre de compagnies a aussi entraîné une amélioration dans les types d’activités. “A shift from “do it cheaper’ to ‘do it differently’ was also noted.” Ce type de changement s’avère important pour ces entreprises, car le BOI note que “most of the local companies constantly re-inventing themselves in order to keep pace with the ever changing needs of the market.”

Renforcer la part de marché

Au niveau de l’Information Technology Outsourcing (ITO), une croissance de 3% a été enregistrée en 2016 dans le nombre de compagnies dont les activités tournent essentiellement autour du développement des logiciels. Selon le rapport, elles sont 353 sociétés qui opèrent dans ce créneau. En ce qui concerne le Business Process Outsourcing (BPO), le nombre d’entreprises dans ce segment a augmenté de 16%. Selon les prévisions du BOI, cette tendance va poursuivre son ascension. En 2016, 40 nouvelles entreprises ont commencé leurs activités dans ce domaine. Le BPO emploie 53% de toute la main-d’oeuvre dans le TIC/BPO. L’an dernier, ce segment a recruté 3 000 personnes pour des activités qui demandent des compétences poussées.

Pour maintenir la croissance dans le secteur des TIC/BPO, le BOI se voit avec la mission de consolider la part de marché de Maurice, et en même temps trouver d’autres marchés non traditionnels. De plus, l’institution s’engage à trouver des nouveaux investissements et d’encourager à ce qu’il y ait plus de valeur ajoutée et d’innovation. En ce moment, la principale source d’investissement est l’Europe. La part d’investissement la plus importante vient de France. Les nouveaux marchés, tels le Moyen-Orient, Israël et Dubaï investissent aussi. Pour que Maurice soit plus visible à l’étranger, le BOI focalisera sur la numérique pour son marketing.