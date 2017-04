RAPPORT D’AVRIL 2017 DU FMI : Un taux de croissance de 3,9 % anticipé pour Maurice

Le Fonds monétaire international (FMI) anticipe un taux de croissance de l’ordre de 3,9 % de l’économie mauricienne cette année, taux qui devrait par la suite grimper légèrement pour se stabiliser autour de 4,1 % pour les cinq années subséquentes. C’est ce qu’indique la nouvelle base de données du FMI accompagnant la publication du rapport d’avril 2017 sur les Perspectives économiques mondiales.

Selon le FMI, le Produit intérieur brut (PIB) de Maurice aux prix constants s’est élevé à Rs 314,5 milliards en 2016, ce qui représente une progression de 3,6 % par rapport à 2015. Il faut noter que, dans le rapport d’octobre 2016 sur les Perspectives économiques mondiales, le FMI avait fixé à 3,5 % le taux de croissance de l’économie mauricienne pour 2016 et avait prévu pour cette année un taux de 3,9 %. Avec la remise à jour de sa base de données, le FMI s’attend à ce que le PIB des prix constants grimpe à Rs 326,9 milliards cette année puis à Rs 340 milliards en 2018 (+ 4 %), à Rs 354,1 milliards (+ 4, 1 %) en 2019 et à Rs 368,7 milliards en 2020 (+ 4,1 %). Le PIB par tête d’habitant, qui s’est chiffré à Rs 248 072 en 2016, passerait, selon le FMI, à Rs 256 810 en 2017 et Rs 266 050 en 2018.

S’agissant des autres indicateurs macroéconomiques, le relevé du FMI fait voir que le taux d’inflation a atteint 1 % en 2016 mais grimperait à 3,1 % cette année (dans les milieux de la Banque de Maurice, on table sur un taux avoisinant les 2,5 %) pour ensuite descendre à 2,8 % en 2018 avant de repartir à 3 % en 2019. Pour ce qui est du chômage, les prévisions du FMI sont que le taux pour 2017 se replierait à 7,1 % après avoir avoisiné les 7,5 % en 2016. La baisse du chômage se poursuivrait sur la période 2018-2022, les taux estimés étant de 6,7 % en 2018, 6,2 % en 2019, 5,9 % en 2020, 5,5 % en 2021 et 4,5 % en 2022.

Une remontée du taux d’investissement s’opérera également, annonce le FMI. En pourcentage du PIB, le taux de 2017 est fixé à 22,1 % contre 21,6 % en 2016. Pour 2018, il passerait à 22,6 % avant de poursuivre sa courbe ascendante (23,1 % en 2019 et 23,4 % en 2020). Quant au taux de l’épargne brute nationale en pourcentage du PIB, après un recul à 12,9 % en 2017, il pourrait grimper à 15,9 % en 2018 pour fléchir à 14,5 % en 2019. Concernant la dette nette du gouvernement, la situation, indique le FMI, devrait s’améliorer graduellement. À 62,1 % en 2017, le taux de la dette en pourcentage du PIB passerait à 60,5 % en 2018, à 58,2 % en 2019, à 55,9 % en 2020, à 53,6 % en 2021 et à 51,2 % en 2022. Tout compte fait, il sera difficile pour le gouvernement de réaliser l’objectif d’un niveau de la dette à 50 % du PIB pour 2018.

L’édition d’avril 2017 des Perspectives économiques mondiales, qui est rendue publique en marge du Spring Meeting du FMI et la Banque mondiale à Washington, souligne que l’économie mondiale est montée en puissance au quatrième trimestre de 2016 et que « ce dynamisme devrait persister ». Selon les estimations, la croissance mondiale devrait passer de 3,1 % en 2016 à 3,5 % en 2017 et à 3,6 % en 2018. « L’activité devrait s’accélérer sensiblement dans les pays émergents et les pays en développement car la situation dans les pays exportateurs de produits de base, qui font face à des difficultés macroéconomiques, devrait s’améliorer progressivement, grâce au redressement partiel des prix des produits de base, tandis que la croissance devrait rester vigoureuse en Chine et dans beaucoup d’autres pays importateurs de produits de base », écrit le FMI.

Le Fonds projette un taux de croissance de 2 % dans les pays avancés pour cette année, taux qui resterait inchangé en 2018. Les États-Unis afficheraient une croissance de 2,3 % en 2017, contre 1,6 % en 2016. Les marchés français et britannique pourraient enregistrer des taux de 1,4 % et de 2 % respectivement cette année. Dans les pays émergents et en développement, on anticipe une croissance de 4,5 % en 2017 et 4,8 % en 2018. La Chine réaliserait une performance de 6 % cette année et de 6,2 % en 2018. L’Inde ferait mieux : 7,2 % en 2017 et 7,7 % en 2018.

Pour ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, une reprise modeste est prévue cette année. « La croissance devrait passer à 2,6 % en 2017 et à 3,5 % en 2018, portée principalement par des facteurs particuliers dans les plus grands pays qui ont fait face à des conditions macroéconomiques difficiles en 2016 », fait ressortir le FMI. Ainsi, au Nigeria, la production devrait augmenter de 0,8 % en 2017 après une contraction de 1,5 % en 2016. Une légère reprise est aussi attendue du côté de l’Afrique du Sud (+ 0,8 %). Cependant, le FMI considère que les perspectives de la région restent en demi-teinte, la croissance de la production ne dépasserait que modérément la croissance de la population. Les pays exportateurs de produits de base doivent s’ajuster face à la baisse des recettes alors que les pays pauvres en ressources naturelles auront à faire de gros efforts en termes de dépenses publiques pour pouvoir soutenir leur croissance.