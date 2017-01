RAPPORT DU 20 MARS 2013 : Arrangement sans régler la question de la souveraineté, selon Paris 

L’accord de cogestion de Tromelin, qui est en discussions entre Paris et Port-Louis depuis juin 1990, et qui attend ratification par l’Assemblée nationale française, est présenté comme un « arrangement pragmatique sans régler la question de la souveraineté sur Tromelin et ses eaux », soit une superficie de 280 000 kilomètres carrés de Zone économique exclusive (ZEE). C’est ce qui ressort de l’introduction du rapport du député Hervé Gaymard au nom de la Commission des affaires étrangères en date du 20 mars 2013. Le préambule définit les paramètres de cet accord, à savoir « une cogestion sur les principales questions d’intérêt commun : la réglementation de la pêche, la préservation de l’environnement et les fouilles archéologiques à Tromelin. Cette cogestion n’est pas étendue aux activités de surveillance et de contrôle de la pêche, dont le caractère régalien toucherait trop aux questions de souveraineté ».

Ce document portant la matricule No 830 de l’Assemblée nationale en France de 27 pages constitue le cahier de charge de cette cogestion pour une période initiale de cinq ans avec l’entrée en vigueur intervenant le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des notifications par les parties de l’accomplissement de leurs procédures internes de ratification et également reconduction tacite. D’abord, au chapitre du litige, le rapport Gaymard note que « l’île a été découverte en 1722 par un navire français de la Compagnie des Indes; depuis 1954, date à laquelle y a été installée une station météorologique, Tromelin a été occupée effectivement et continûment par l’administration française ».

Depuis 1976, Maurice revendique la souveraineté sur Tromelin sur la base d’une interprétation du Traité de Paris du 30 mai 1814, marquant la fin des guerres napoléoniennes avec « l’article 8 faisant état de la cession par la France au Royaume-Uni de l’île Maurice et de ses dépendances, nommément Rodrigues et les Sécelles ». Toutefois, dès juin 1990, Paris et Port-Louis sont engagés dans un dialogue en vue d’élaborer un accord compte tenu « des relations intenses dans de nombreux domaines » entre les deux pays.

Un comité de gestion avec des prérogatives précises

Le rapport Gaymard adopté par le Sénat concède que « le principal enjeu concret lié à la souveraineté sur Tromelin tient aux eaux qui l’entourent et à leurs ressources halieutiques, soit de thonidés susceptibles d’exploitation et de certaines espèces protégées (requins, mammifères marins) menacées par la pêche illégale ». A ce chapitre, le rapport pointe du doigt le laxisme des autorités mauriciennes au sujet du contrôle des activités en mer des unités de pêche asiatiques, avec plus de quelque 1 200 permis délivrés. La France allègue que chaque année entre 5 000 et 10 000 tonnes de thonidés sont capturées par des palangriers asiatiques dans cette zone.

Pour remédier à la situation, l’accord de cogestion sur Tromelin prévoit une gestion commune de la pêche avec l’évaluation des stocks, l’élaboration de mesures de gestion et de l’octroi des licences de pêche. De ce fait, un comité de gestion sera institué avec « des prérogatives précises : définir les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques ; adopter un plan de gestion ; arrêter la liste des navires autorisés à pêcher ; fixer « si nécessaire » des quotas de captures (totaux et par navire) ; établir les redevances de pêche ; répartir “équitablement” les recettes ».

Les autres dispositions de cet accord portent sur la soumission de la liste des unités de pêche autorisées une fois par an au groupe d’experts du comité de cogestion, la priorité aux navires battant pavillons français et mauricien avec un contrôle strict sur le pavillon de complaisance, une liste complémentaire de navires autorisés battant un autre pavillon établi par le comité de cogestion, sous réserve du versement d’une redevance avec les autorisations de pêche délivrées respectivement par les autorités mauriciennes et françaises aux navires battant leur pavillon. Le partage des informations liées aux activités de pêche entre signataires de l’accord deviendra également statutaire.

En cas de validation de l’accord de cogestion, le rapport Gaymard affirme que « le présent accord et la convention d’application conduiront à la mise en place d’une gestion qui devrait éviter la surpêche ; préservent les droits de pêche gratuits des armements français, déjà présents dans la zone ; permettront de mieux contrôler la pêche des navires étrangers, notamment asiatiques, en leur imposant de solliciter une double autorisation de pêche, française et mauricienne; en conséquence, les navires de surveillance français auront une base encore plus solide pour contrôler et si nécessaire verbaliser ces navires étrangers et généreront des recettes, puisque des redevances de pêche seront payées par ces armements étrangers ».

La cogestion devrait également s’appliquer sur le plan de préservation de l’environnement. « Cet objectif a vocation être atteint en deux phases : d’abord la définition d’un périmètre de protection et la réalisation d’un état des lieux environnemental ; ensuite, l’élaboration d’un schéma directeur de gestion de l’environnement de l’île de Tromelin et de ses espaces maritimes environnants », recommande le rapport de la Commission des Affaires étrangères en ouvrant également la porte à la possibilité de création d’aires marines protégées.

Plus important encore est la mise en place d’un plan de lutte contre les déversements d’hydrocarbures et contre toute dégradation caractérisée de l’environnement.

Un volet de recherche archéologique vient compléter l’accord de cogestion. Cette initiative découle d’un engagement suite à la déclaration de l’UNESCO en 2004 dans le cadre de la commémoration de la lutte contre l’esclavage. Le projet archéologique identifié est axé sur « les traces archéologiques d’évènements survenus en 1761 et dans les années suivantes: L’Utile, frégate de la Compagnie française des Indes orientales, ayant fait naufrage aux abords de l’île dans la nuit du 31 juillet 1761 au 1er août 1761, des hommes d’équipage et des esclaves enlevés à Madagascar qui se trouvaient sur ce navire ont survécu plusieurs années, avec diverses péripéties et tentatives de sauvetage, avant que les derniers esclaves abandonnés sur l’île ne soient recueillis en 1776 par le navire commandé par le chevalier de Tromelin, lequel donnera son nom à l’île ».

A cet effet, la constitution d’une équipe scientifique franco-mauricienne en vue de mener une troisième campagne de fouilles sur Tromelin est prévue. Toutefois, en l’absence de la ratification de l’accord en 2013, deux missions archéologiques franco-mauriciennes n’ont pu être réalisées.

Des avantages pour les deux parties

D’autre part, le document de la Commission des affaires étrangères dresse la chronologie des discussions avec la visite du président François Mitterrand en juin 1990 et une première réunion d’experts sans résultats en décembre de la même année, l’entretien des deux Premiers ministres en juin 1999, puis la reprise des contacts lors du sommet de la COI de décembre 1999, ensuite l’entretien entre l’ancien président Nicolas Sarkozy et l’ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, en 2008 et la cérémonie de la signature de l’accord le 7 juin 2010 et la ratification de l’accord le 7 juin 2010.

En conclusion, le député Gaymard recommande au Sénat français que « cet accord-cadre et ses conventions d’application présentent des avantages pour les deux parties. Outre qu’ils permettent d’apaiser le seul contentieux existant entre la France et Maurice, qui entretiennent par ailleurs des relations politiques, culturelles et économiques excellentes, ils manifestent la volonté des deux pays de rechercher des arrangements pragmatiques, ce dans un cadre bilatéral, mais en tenant compte des cadres multilatéraux existants, puisqu’on l’a vu, des démarches conjointes franco-mauriciennes sont prévues dans les organisations internationales et régionales (Commission thonière de l’Océan Indien, Commission de l’océan Indien ). »