Le NRB a, dans une série de rapports touchant huit secteurs, fait des recommandations salariales variant entre 6% et 36%. Les recommandations concernant le secteur de la zone franche seront mises en œuvre dans six mois. Les secteurs concernés s'établissent comme suit : Cinema employees, Domestic Workers, Factory Employees, Light Metal and Wooden Furniture Workshop, Nursing Homes, Pre-primary Employees, Salt Manufacturing Industry, Tea Industry Workers.