RAPPORT MOODY’S : Résilience économique mais haut niveau de la dette

Rendu public hier, le dernier rapport de Moody’s Investors Service, agence de notation et d’analyse des risques liés aux crédits, fait état de la résilience de l’économie mauricienne face à un environnement international défavorable mais souligne le haut niveau de la dette publique. Moody’s estime qu’il sera difficile de ramener le niveau de la dette à 50 % du Produit intérieur brut d’ici décembre 2018 comme fixé par le gouvernement.

Dans un communiqué accompagnant la sortie de son rapport et titré « Mauritius’s credit profile balances resilient economy and high government debt, financial sector risks », Moody’s indique que Maurice continue de prendre avantage d’une économie diversifiée et classée dans la catégorie des pays à revenus moyens supérieurs (upper middle income economy) mais qu’il y a des défis à relever concernant le haut niveau de la dette publique et d’un secteur financier qualifié de grand et complexe. Moody’s attribue une notation stable de « Baa1 » à Maurice. « Mauritius’s small and open economy has been resilient in the face of an unfavourable external environment, thanks mainly to foreign flows into the financial sector, as well as its diversified exports », déclare Lucie Villa, Vice President — Senior Analyst de Moody’s et qui a participé à la rédaction du rapport avec Yves Lemay, un des responsables du Sovereign Risk Group de l’agence de notation.

Moody’s soutient que les deux principales contraintes auxquelles l’économie mauricienne doit faire face sont le ratio élevé de la dette, estimé à 60 % du PIB, et les risques que représente le secteur financier à la balance des paiements et aux finances publiques. Même si l’exécution du budget 2016/2017 est en bonne voie, indique le rapport, il sera difficile d’accentuer la consolidation budgétaire tout en augmentant en même temps les investissements du secteur public. « Le gouvernement s’est fixé pour objectif de réduire le taux du déficit budgétaire d’environ un point de pourcentage du PIB pendant les deux prochaines années financières contre 3,3 % actuellement, cela avec l’apport de subventions provenant de l’Inde et qui représentent 3 % du PIB. Même si la dette publique demeure plus ou moins stable en 2017-2018, le gouvernement ne parviendra pas à atteindre le plafond statutaire de la dette qui a été fixé à 50 % du PIB d’ici décembre 2018 », soutient Moody’s.

L’agence anticipe pour 2017 et 2018 des taux de croissance économique de respectivement 3,6 % et 3,7 %. Le communiqué émis hier ajoute que Maurice a perdu un « historical tax advantage » suite à la renégociation de son traité de non double imposition (DTAA) avec l’Inde. Cependant, le pays s’est procuré un autre avantage avec un taux d’imposition favorable frappant les intérêts perçus sur les crédits offerts par les sociétés mauriciennes. Cette mesure signifie que le secteur financier mauricien « will maintain competitive advantages and continue to attract net financial inflows », soutient Moody’s.

Cette dernière conclut que la pression à la baisse de la notation accordée à Maurice va se faire sentir au cas où la situation concernant la dette se détériore ou si les facteurs exogènes défavorables s’amplifient. Au cas contraire, toute réduction significative de la vulnérabilité externe de l’économie mauricienne aura une incidence positive sur la notation de Maurice.