RASSEMBLEMENT JIOI 2019 : Créer d’emblée l’esprit d’équipe

Après avoir officialisé la liste des présélectionnés la semaine dernière dans le cadre des prochains Jeux des îles, l’Association mauricienne de volley-ball (AMVB) tient demain un rassemblement. C’est ainsi que ceux retenus en volley-ball et en beach-volley se retrouveront demain à partir de 10h30 au siège du Comité olympique mauricien (COM) à Trianon. Seront présents les représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité d’organisation des Jeux des îles, du COM, du Mauritius Sports Council et de l’Association mauricienne de volley-ball.

« Ce sera l’occasion de créer d’emblée l’esprit d’équipe. Cette prise de contact permettra de mettre les présélectionnés devant leurs responsabilités et d’être à l’écoute de leurs attentes. Nous pourrons ainsi évoquer le rythme des séances d’entraînement », explique Fayzal Bundhun, président de l’AMVB. Ce dernier souligne également que la venue du directeur technique national, Zoran Kovacic, d’origine croate, demeure en attente. Le dossier a toutefois été soumis au Ministère de la Jeunesse et des Sports. Pour rappel, ce dernier chapeautera les deux sélections de volley-ball et travaillera de concert avec les entraîneurs nationaux, Melchior Miniopoo et Martine Bistoquet.

Melchior Miniopoo a donc été reconduit aux commandes de la sélection masculine. Après une troisième place acquise lors des derniers Jeux des îles à La Réunion, l’objectif sera sans doute d’aspirer à mieux à domicile. Celui qui a connu une fructueuse carrière à la Fire Brigade, au Cadets Club, en France et à l’ASPL 2000 a fait confiance à un amalgame anciens-jeunes au sein de sa présélection. C’est ainsi qu’on y retrouve Gilbert Alfred, Stephane Moonisamy, Akash Doobraz, Ashwin Ramkalawon, Alvaro Bonne-Langue et Evans Sauteur, qui étaient en action lors des dernières éditions des JIOI. La jeune garde, à l’instar de Grégory Coutet, Ravish Naiko ou encore Fabrice Pierre-Louis, a également été sollicitée. Les autres joueurs appelés sont Ashley Sanika, Léopold Markenson, Evan Casimir, Arnaud Cathan, Allan Esther, Jason Raddoo, Darren Isnard, Cédric Apollon, Yannick Bouti, Julian Roussety, Golparaz Jugessur et Steward Joseph.

En féminin, Martine Bistoquet, qui a connu ses heures de gloire en tant que joueuse lors des Jeux de la CJSOI et en tant que capitaine des Tranquebar Black Rangers, prendra donc le relais à Lindsay Wilson. Un nouveau challenge pour celle qui dirigeait la sélection féminine lors du récent tournoi de la CJSOI à l’île sœur le mois dernier, avec à la clé la médaille d’argent. Au sein de son groupe, une majorité de joueuses venant du Quatre Bornes VBC et d’Azur SC, soit les deux meilleures équipes du championnat. Les joueuses présélectionnées sont Alison Labour, Valentine Paul, Stacy Armoogum, Mélodie Mootoosamy, Felicia Julie, Nathalie Letendrie, Lucy Latour, Rachel Christine, Priscilla Kelly, Stéphanie Duval, Alexei Elmire, Liliana Perrine, Aurélie Mohungoo, Méliza Momus, Melissa Adam, Anielle Kelly, Estelle Chan, Lawrie Juliette, Wendy Gaspard, Joanita Latour, Anne-Jelissa Perrine et Erika Cupidon.

Il est à noter toutefois que quelques-unes de ces joueuses se retrouvent également dans la présélection de beach-volley dirigée par Pascal Ava, à savoir Rachel Christine, Stacy Armoogum, Felicia Julie et Valentine Paul. Les autres présélectionnées sont Angélique Ramdoss, Vanessa Chellumben, Liza Bonne, Maïta Bassy et Heidy Durhône. En masculin, l’entraîneur Reza Itoola a retenu dix éléments, à savoir Éric Louise, Evans Sauteur, Gilbert Alfred, Akash Doobraz, Yannick Paul, Cédric Béguinot, Olivier Choyen, Adam Augustin, Brondon Tanner et Kevissen Ramigadoo.