RASSEMBLONS-NOUS!

Nos dirigeants politiques, depuis 1982, nous promettent une réforme électorale et des lois sur la déclaration de patrimoine des élus en vue d'endiguer le problème de l’enrichissement sans cause au sein de notre République, qui compte parmi sa population les hommes les plus riches de l’océan Indien. Pourtant, bien qu’ayant la majorité parlementaire pour modifier notre Constitution, ils ne trouvent pas nécessaire d’enlever les dispositions héritées de l’ère coloniale qui nous divisent en communautés plutôt que nous rassembler autour d’une seule identité, le mauricianisme.

Des politiciens qui dirigent notre pays nous considèrent comme des bêtes de somme au service de leur enrichissement. Nous les choisissons tous les cinq ans... « Choisir » est là un bien grand mot ! Prisonnier d’un système qui nous oblige à alterner entre Jugnauth ou Ramgoolam. Nos élections se décident à coups de millions et d’arguments scientifiquement communaux lorsque ce n’est pas la vulgarité qui remplace les débats autour des politiques gouvernementales qui devraient être menées.

La pauvreté, l’éducation de nos enfants, l’organisation de notre système de santé, l’emploi des jeunes et des seniors ou encore les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la corruption semblent n’avoir aucune importance. Ils font de nous des miséreux parce que nous devons mettre nos compétences et notre savoir-faire de côté pour exécuter les ordres que nous intiment nos maîtres du jour en avalant notre amour-propre et notre dignité. Des travailleurs sont licenciés quotidiennement parce qu’ils revendiquent le droit à de meilleures conditions de travail. D’autres sont poursuivis parce qu’ils ont arrêté de travailler sans préavis pour un employeur qui ne leur a donné ni contrat de travail, ni fiche de paye.

C’est dans ce contexte politico-social qu’une partie de notre population élève leurs enfants comme des esclaves d'élevage qui serviront leur « bourzwa ». Dans un tel contexte, peut-on légitimement critiquer la jeunesse pour son manque d'engagement politique, social et syndical alors que leurs parents acceptent telle ou telle chose innommable, sous prétexte que c'est notre système politique qui est ainsi fait?

La communauté n’est-elle pas de prime importance lorsque, sans piston, vous vous rendez à un entretien avec les bons diplômes, les bonnes formations, les bonnes compétences et une motivation inspirée par la soif d’être mis à l’épreuve ?

Nous avons hérité d'un nouveau Premier ministre qui, faute d’avoir le soutien de la population, se targue d'être leader du parti majoritaire au parlement. Il devrait rappeler plus souvent qu’il est le fils de son père. Il rassemblerait tous les fils à papa qui aujourd’hui héritent de postes alléchants où leur voie est déjà toute tracée.

Pendant ce temps l’ex-ministre de la Bonne gouvernance s’exhibe comme la nouvelle troisième force tout en s’affichant avec le « deal papa-piti » de l’opposition. C’est d’une tristesse, sans avoir fait cinq ans en politique, Roshi Bhadain est déjà vieux…

La peur de perdre leur emploi empêche les travailleurs à s’engager et la frustration pousse certains à se vendre aux plus offrants. Il existe des clauses dans les contrats de certains travailleurs qui les obligent à s’abstenir de participer publiquement dans des activités politiques. Cette mesure pourrait se comprendre pour les hauts fonctionnaires qui ont la charge de mettre en place et d’appliquer la politique du gouvernement et non de la commenter. Mais pourquoi l’instituteur ? Pourquoi le conseiller bancaire ? Pourquoi le manager du secteur hôtelier ?

Sûrement pour limiter la liberté d’expression, car même si ceux appartenant aux professions visées par cette interdiction anticonstitutionnelle ne s’engagent pas activement, cela les prive du droit de s’exprimer sur les actions gouvernementales. Pourtant, le gouvernement, lui, les utilise pour faire de la propagande. Demandez à n’importe qui du ministère de l’Éducation ce qu’il pense de la mise en place du Nine-Year Schooling.

Alors pourquoi nous les miséreux devons-nous continuer à leur accorder nos votes ? Il faut que cela cesse, si toi lecteur tu veux être porteur de ce changement, écris à cette adresse : angaztwa@gmail.com.