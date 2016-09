RAVI RAWA : Je pense que j’ai apporté un peu de chance

L’arrivée de Ravi Rawa a-t-elle été un déclic chez Vincent Allet après ce long passage à vide ? Coïncidence ou pas, la bouffée d’air frais apportée avec la victoire de Freedom est intervenue deux semaines seulement après l’arrivée officielle du nouvel assistant entraîneur.

Ravi Rawa vous avez accueilli votre premier gagnant comme assistant entraîneur deux semaines seulement après avoir pris le poste chez Allet. Vous devez être un homme comblé ?

Cela fait deux semaines que j’ai été nommé, mais c’était la première journée à laquelle j’étais présent au Champ de Mars à mon nouveau poste. J’ai remporté plusieurs courses durant ma carrière de jockey, mais c’était une tout autre sensation que de sortir en piste samedi dernier pour aller accueillir un gagnant en tant qu’assistant entraîneur. Je me sentais dans un autre monde. C’est un sentiment indescriptible.

On peut dire que c’est à l’issue d’un concours de circonstances que vous avez atterri chez cet établissement ...

Effectivement, je peux dire que j’ai eu beaucoup de chance, car j’ai obtenu ce job suite à la décision de Vishan Ramanah, — qui, tout comme moi, est de la cuvée 2015 d’assistant entraîneurs, — de prendre ses distances du monde hippique pour des raisons professionnelles. Vincent et moi nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Je peux même vous dire qu’il m’estime comme un frère. Notre association a débuté chez l’écurie L’Eveillé peu après son retour de l’Australie. J’ai aussi eu l’occasion de monter et de travailler pour lui lorsqu’il venait de créer son propre établissement. Vincent était dans une situation difficile depuis quelque temps. Il lui fallait trouver quelqu’un ayant du caractère et de l’expérience pour lui prêter main forte. L’occasion s’est présentée et je n’ai pu refuser une telle chance.

Quel est le «plus» que vous pouvez apporter à Vincent Allet en tant qu’assistant entraîneur ?

Je pense que j’ai apporté un peu de chance à l’écurie. Je considère aussi que mon expérience comme jockey, ainsi que les différents cours que j’ai pris seront une valeur ajoutée pour l’équipe. En fait je suis basé au centre équestre situé sur le littoral nord. Je passe beaucoup de temps avec les chevaux. Je les masse moi-même. J’ai même rechaussé les étriers il y a trois semaines après pratiquement cinq ans. Je travaille avec des palefreniers et il y a une bonne entente entre nous. Vous savez, des fois lorsque vous ne remportez pas de courses pendant un bout de temps, le découragement se fait sentir. Je fais en sorte de motiver ma troupe afin que tout le monde continue à donner le meilleur de soi, car pour obtenir des résultats il faut que le travail d’équipe prime. Je dois dire que Vincent Allet est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience au Champ de Mars. Du reste, il a déjà été sacré champion. Au niveau de l’entraînement j’en fais mon affaire, mais il y a tout le côté gestion de l’administration auquel je suis moins familier. Je peux vous dire que c’est un gros travail. Il faut vraiment être dedans pour savoir tout ce que cela implique.

Il semblerait que vous ayez fait le tour du monde hippique. Dans les grandes lignes, racontez-nous votre parcours.

J’ai roulé ma bosse depuis mes premiers pas comme palefrenier en 1988. J’ai été apprenti, puis jockey avant de devenir Riding Master lorsque j’ai dû cesser de monter en raison d’un problème de poids. J’ai donné un coup de main au niveau de l’entraînement à Hugues Maigrot, mais aussi à Vincent Allet lorsque ce dernier a été sacré champion. J’ai suivi des cours de Chiropracteur, de dentisterie équine, de Health and safety en Australie. J’ai été Training Supervisor à Floréal, instructeur des palefreniers et assistant-starter depuis 2012 et starter en 2015. J’ai eu la chance d’avoir beaucoup voyagé et j’ai appris pas mal de choses à chaque fois.

A voir votre parcours, on peut penser que Ravi Rawa n’est pas quelqu’un de stable ?

Je sais que certaines personnes disent que je ne sais pas ce que je veux faire dans ma vie parce que j’ai fait tellement de choses. Je me souviens encore de Benoit Espitalier Noël Jr qui m’avait dit un jour que j’avais les qualités nécessaires pour devenir entraîneur, ou encore de Jean Halbwachs qui m’avait déclaré qu’on ne vit qu’une fois et que je devais en profiter pour apprendre et partager mes connaissances avec la jeune génération. C’est ce que j’ai passé mon temps à faire jusqu’ici et je l’ai fait avec plaisir, n’en déplaise à certains. Oui, j’ai du caractère et des fois j’ai une grande gueule, mais j’estime être quelqu’un d’honnête et de sincère et que je peux apporter beaucoup au sport hippique à Maurice.

Ravi Rawa, aujourd’hui suite aux nouvelles configurations, comment voyez vous votre avenir ?

Je dois dire que j’ai connu des hauts, mais surtout des bas dans ma vie. Cela n’a pas toujours marché comme je l’aurais souhaité, mais je n’ai jamais abandonné, car mon amour pour le cheval est top fort. Je suis très croyant. Si cela n’a pas marché dans les différents domaines où je me suis essayé, c’est peut-être parce que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour moi. J’espère réussir dans ma nouvelle carrière et pourquoi pas diriger ma propre écurie dans une dizaine d’années. Je tiens à profiter de l’occasion pour remercier Vincent Allet de m’avoir donné ma chance. Je remercie aussi le MTC, Benoit Halbwachs, le Licencing Committee, mon épouse, ma mère et ma famille et quelques amis, Cader Malam Hassam, Jamseed Boodhoo et M. Beehary pour leur soutien.