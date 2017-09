RAVI YERRIGADOO : Il était une fois… un garçon convenable

C’est le titre de l’ouvrage de Vikram Seth A suitable boy qui semble le plus correspondre aux débuts de la carrière politique de Ravi Yerrigadoo. Qui semble s’être brisée par le départ forcé de cette semaine en pleine affaire de lettre à un escroc sur fond de paris illégaux et de protection occulte. Il était en effet une fois un garçon convenable qui avait pourtant bien commencé en 2000 et qui a été graduellement happé par le système MSM, au point de devoir partir sur la pointe des pieds.

C’est Nando Bodha qui le repère à la fin des années 1990. Ravi Yerrigadoo avait tout pour doper un parti qui avait essuyé un 60/0 en 1995 et qui avait entrepris de se donner un coupe de jeune. Il est vite présenté à sir Anerood Jugnauth, qui tombe sous le charme de ce garçon de 24 ans, bien élevé, affable et, surtout, très respectueux. Le leader du MSM le prend sous ses ailes et le désigne comme son colistier au N°7.

C’est donc sans grand suspense que, dans le cadre de l’alliance MSM-MMM conclue en 2000, Ravi Yerrigadoo est aligné aux côtés de SAJ et de Jai Prakash Meenowa du MMM. On ne sait pas si c’est sa jeunesse, mais son inexpérience et son côté tann-tann ne suscitent pas beaucoup d’enthousiasme et, à quelques jours du scrutin du 11 septembre, le vieux briscard de la circonscription voit bien que, malgré une large adhésion nationale évidente à cette « réunion de la grande famille militante », son poulain ne décolle pas.

Fidèle à lui-même, SAJ campe au N°7 dans les jours précédents les élections pour persuader les électeurs de ne pas laisser tomber son protégé. Ils en décideront autrement. Ils placent le candidat du MMM en tête de liste, renouvellent leur confiance à SAJ et choisissent Balkissoon Hookoom, le médecin local toujours accessible, comme troisième élu.

Tout n’est pas perdu pour le candidat battu Ravi Yerrigadoo puisqu’il est désigné Best Loser au terme d’un exercice plutôt inédit et historique, dans la mesure où les profils minoritaires ayant fait le plein, il a fallu distribuer les sièges de meilleurs perdants en dehors du vivier traditionnel.

Le « viagra » du MSM

C’est ainsi que, malgré son revers, SAJ choisit de le mettre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et de sa jeunesse et de ses attributions ministérielles, il dira dans une interview à Week-End, selon une formule qui fera date, qu’il est un peu comme le « viagra » du MSM et de l’équipe gouvernementale.

Il a un dossier important à piloter, l’organisation de Jeux des îles de l’océan Indien prévus en 2003. Ravi Yerrigadoo peut compter sur le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Paul Bérenger, qui débloque très vite les financements pour l’aménagement des infrastructures et aussi sur Michael Glover qui, lui, prend en main le comité d’organisation. Tout est fin prêt bien avant les temps, les jeux sont un indéniable succès et une occasion de célébration populaire.

Ravi Yerrigadoo, bien dans sa génération et très au fait des ravages du VIH/Sida, cultive un relais assez étroit avec PILS. Paul Bérenger préside un comité national sur la prévention de cette maladie et décide de la distribution gratuite du traitement rétroviral aux séropositifs. Lorsque le Premier ministre n’est pas disponible, c’est Ravi Yerrigadoo qui se rend aux dîners de levée de fonds de PILS.

Ainsi va la vie politique de Ravi Yerrigadoo, le ministre bienveillant qui essaie de faire aussi bien que ses aînés. Comme nombre de ses collègues, à commencer par son leader Pravind Jugnauth, il est balayé au scrutin de 2005 et retourne à ses activités d’avocat, tout en restant dans les coulisses du Sun Trust.

La spirale de la vengeance

On entendra parler de lui que rarement. Lors de la manifestation du MSM devant l’express en 2009 pour protester contre le nombre attribué à l’assistance au rassemblement orange du 1er-Mai, avec Showkutally Soodhun en tête, il reste en retrait et s’arrête aux perrons de l’église Immaculée Conception. C’était encore un homme prudent.

Il va petit à petit être happé par le système MSM dont toute la manifestation va éclater après les élections de 2014. Ravi Yerrigadoo n’est pas candidat, son mentor ayant préféré Vishnu Lutchmeenaraidoo comme colistier. Il est toutefois annoncé comme Attorney General, un poste constitutionnel qui prévoit qu’un non-élu puisse l’occuper.

Très vite, il entre avec Roshi Bhadain et Pravind Jugnauth dans une spirale de vengeance qui va tenter de tout balayer sur son passage. Le conseiller légal du gouvernement dit oui à tous les délires du gouvernement. Navin Ramgoolam doit, un samedi de février 2015, se présenter aux Casernes centrales pour vérifier le contenu de son coffre bourré de Rs 220 millions. L’Attorney General s’y pointe. Il veut assister au spectacle. Yousouf Mohamed alors avocat de l’ancien Premier ministre objecte, il est contraint de battre en retraite.

Les décisions litigieuses d’un Attorney Général complètement instrumentalisé, parce que sans caractère et très docile vis-à-vis de ses maîtres du MSM, vont dès lors se multiplier. Le MSM n’aime pas le DPP, qui a mené le dossier de la poursuite de Pravind Jugnauth, il faut rogner ses prérogatives administratives. C’est Ravi Yerrigadoo qui s’y colle, provoquant de vives réactions dans l’opinion. Le State Law Office invite à la prudence sur le dossier Betamax, pour avoir lui-même donné un avis légal favorable, Ravi Yerrigadoo se range du côté des hystériques de son camp, SAJ et Roshi Bhadain. Le contentieux va en arbitrage et le résultat est un gigantesque Rs 4,5 milliards pour le contribuable.

Il faut quelqu’un pour porter le dossier à charge contre Nandanee Soornack, il est en première ligne, en tandem avec l’enquêteur en chef Roshi Bhadain. Ils se rendent ainsi dans plusieurs pays pour essayer d’obtenir des informations compromettantes sur l’ex-protégée de Navin Ramgoolam.

C’est ce qui aboutira à la fameuse soirée du 17 février 2015, veille de la fête Maha Shivaratree, tenue en la résidence de Ravi Yerrigadoo à Kensington Heights à Quatre-Bornes en compagnie de Pravind Jugnauth et de Roshi Bhadain, avec le nouvel intermédiaire préféré du gouvernement Rakesh Gooljaury, qui a amené les deux directeurs de Dufry/Frydu.

La réunion de

Kensington Heights

Cette soirée qui aura des échos retentissants lorsque les étrangers jureront un affidavit pour relater les conversations peu reluisantes qui ont eu lieu jusqu’aux petites heures du matin et que Week-End fera éclater toute l’affaire dans son édition du 1er mars 2015.

Les auteurs du document légal révèlent qu’ils ont été littéralement séquestrés, menacés, ont eu des propositions pour revoir les commissions, alors que Pravind Jugnauth les a invités à rester au pays encore un peu, le temps de voir les « jolies » Mauriciennes. Ils évoquent même un enregistrement des pourparlers nocturnes.

Tout le château de cartes monté par le trio infernal Jugnauth-Bhadain-Yerrigadoo va s’écrouler. L’Attorney General mauricien jette le discrédit sur le gouvernement et le pays lorsque, apparaissant devant le tribunal de Parme dans l’affaire Soornack, le magistrat l’éconduit assez sèchement pour cause de documents inappropriés. Le tout aboutissant à un refus de la justice italienne d’extrader l’ancienne copine de Navin Ramgoolam.

Avec une telle latitude et un parapluie à toute épreuve fourni par ses supérieurs hiérarchiques, Ravi Yerrigadoo a dû croire que tout lui était permis. Jusqu’à remettreune lettre d’intervention pour aider un escroc à quitter le pays et à le recevoir dans son bureau, un peu comme Rama Valayden accueillait jadis à bras ouverts Manand Fakoo, recherché par la police.

Mais il n’y a pas que la lettre. Elle n’est qu’un des appendices d’une vaste affaire où l’on retrouve des délits de paris illégaux, de blanchiment et de trafic d’influence. Tout ce qui a poussé Ravi Yerrigadoo à quitter son poste d’Attorney General mercredi. C’est ce qu’on appelle venir tôt pour partir très vite.







PITON/RIVIÈRE DU REMPART : Une circonscription devenue “mofine” pour le MSM



Un peu comme le N°5 pour sir Seewoosagur Ramgoolam et son fils Navin et le PTr, qui ont quand même été battus, le premier en 1982 et le second en 2014, celui de Stanley/Rose Hill pour le leader du MMM Paul Bérenger, qui a réussi à se faire élire malgré l’extrême rejet de son alliance électorale avec les travaillistes, il y a aussi le numéro 7 Piton/Rivière du Rempart qui est considéré comme le fief du MSM et celui de SAJ en particulier. Sauf que cette circonscription est devenue mofine, comme on dit dans le langage courant.

De bastion, le N°7 s’est transformé en tombeau pour le MSM et les partis qui forment le gouvernement. Ils étaient trois au départ en 2014. Conquérants. Portés par leurs certitudes. Il y avait de quoi. Face au tandem improbable Navin Ramgoolam-Paul Bérenger, le ticket avait tout pour séduire.

Le vieux routier SAJ se présentait comme le challenger du Premier ministre sortant, son contraire en termes de comportement, et le colistier qu’il impose est Vishnu Lutchmeenaraidoo, promis aux Finances. L’équipe est de “rêve”, au sens propre d’abord, au sens figuré ensuite, alors que le programme, lui, est alléchant : réaliser le deuxième miracle économique et rééditer le succès des années 1980. Le troisième candidat est du Muvman Liberater, un certain Ravi Rutnah. Ils sont tous trois élus. Facilement comme dans 19 circonscriptions sur 20. Les attentes des Mauriciens et ceux du N°7 sont immenses.

Or, ils vont très vite être poussés à la désillusion. Le miracle ressemble plus à un mirage ou un marasme, comme dirait l’autre. Comme quoi, lorsqu’on vend du rêve, on récolte souvent le cauchemar. Vishnu Lutchmeenaraidoo présente un seul budget en 2015, en pleine tempête BAI qui ne convainc personne. Il se trompe dans ses prévisions, voit un taux de croissance de 5,7% en 2016, alors qu’on ne fait qu’un modeste 3,4%.

Tous partis

Pire, un scandale vient tout bousculer. L’homme du miracle se retrouve au cœur d’une affaire, celle d’un Euroloan d’une valeur de Rs 45 millions du ministre des Finances auprès d’une banque qui relève de sa tutelle, la StateBank of Mauritius. SAJ, qui entretient de nouvelles relations privilégiées avec son ministre Roshi Bhadain, prend ses distances de « l’homme miracle » et reprend même le très peu reluisant « razwar » pour le désigner lors d’une soirée de célébration de son anniversaire.

Vishnu Lutchmeenaraidoo prend un long congé maladie en attendant que SAJ tranche, mais les colistiers du N°7 ne se parlent pratiquement plus. Pravind Jugnauth, réduit au statut de simple député depuis sa condamnation pour trafic d’influence dans l’affaire MedPoint, se range, lu, du côté de son collègue des Finances.

Lorsque Raj Dayal se retrouve lui aussi au cœur d’une affaire de corruption et qu’il est poussé à la démission par SAJ, un remaniement intervient, avec Vishnu Lutchmeenaraidoo muté aux Affaires étrangères. Adieu miracle, bonjour le monde. Au N°7 c’est une désolation qui est vécue comme une trahison, même si SAJ garde les Finances. Ils ont bien Ravi Rutnah, mais il est du ML, un parti qui n’a aucun ancrage réel dans la circonscription et il n’est qu’adjoint au Chief Whip.

Mais les pauvres électeurs du N°7 n’étaient pas au bout de leurs mauvaises surprises. Le samedi 21 janvier 2017, la rumeur d’un abandon de son poste de Premier ministre qui était dans l’air depuis la fin de 2016 se confirme, avec SAJ qui va à la télévision annoncer qu’il installait son fils à sa place. Deuxième choc pour les électeurs de Piton/Rivière du Rempart après la rétrogradation de Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Ils ont bien un ministre de rechange, Ravi Yerrigadoo, qui avait représenté la circonscription entre 2000 et 2003, mais il a été contraint de partir cette semaine. Tous partis. Et les voilà de nouveau orphelins. Pour l’heure, ils peuvent compter sur Prakash Maunthrooa. Il s’était, lui, présenté à la partielle de remplacement de SAJ en 2003 lorsque SAJ a migré à la State House, mais il avait été battu par Rajesh Jeetah du PTr. Celui qui fut le campaign manager au N°7 avec Ravi Yerrigadoo est, lui, un homme très occupé puisqu’il doit partager son temps entre son bureau de Senior Advisor de Pravind Jugnauth, sa participation aux conseils d’administration dont ceux d’Air Mauritius et du Board of Investment, pour ne citer que ceux-là, en attendant peut-être le top job au Economic Development Board, et les tribunaux où il est toujours empêtré dans l’affaire Boskalis.

Comment ne pas comprendre les électeurs de Piton/Rivière du Rempart qui semblent de plus en plus convaincus qu’une incroyable guigne les pourchasse.