Raymond Danielson chez Perdrau

Alain Perdrau est allé chercher du côté de l'Afrique du Sud pour trouver un jockey. Fini le temps où il faisait confiance aux cavaliers mauriciens. Ils sont trois à avoir défendu ses couleurs dans un passé récent. Il y a eu Vinay Naiko, Rye Joorawon et tout dernièrement Swapneel Rama. Le choix de l'entraîneur s'est porté sur Raymond Danielson, 31 ans, qui a ramené 654 victoires au cours de sa carrière, dont 43 lors de la saison 2016-17. Il est connu sous le surnom Stingray.

Danielson a remporté plusieurs courses de Grades 1, 2 et 3, et remporté la majorité de ses courses sur des parcours de 1200 à 1600m. Si ses parents n'étaient pas proches des courses, il s'y est intéressé grâce à Hannes Van Tonder, qui était propriétaire de chevaux à Port Elizabeth, qui l'a un jour emmené à Arlington. C'est en 2002 qu'il a rejoint l'académie où se trouvaient Richard Fourie, Keanan Steyn, Muzi Yeni et Sam Freedman. Son premier vainqueur se nomme Coastward, qui était entraîné par Desmond à Scottsville.

Raymond Danielson est un poids léger qui peut monter à 52 kg. Son role model a été Piere Strydom, mais il fait maintenant les choses à sa façon. Il a eu une belle association avec le cheval The Apache avec lequel il s'est distingué en quatre occasions. Il a accroché The Champion Cup en trois occasions avec trois différents chevaux. Il faut aussi savoir que Danielson avait été suspendu pour avoir été trouvé sous l'influence de l'alcool dans un récent passé.

Il devrait être présent au Champ de Mars à l'occasion de la cinquième journée. Il a déjà eu l'occasion de monter en Corée du Sud.

Elliott pas disponible avant mai

La demande formulée par l'entraîneur Simon Jones pour le jockey britannique Andrew Elliott a été mise en stand-by par le Licensing Committee du Mauritius Turf Club (MTC). Selon nos recoupements d'informations, le principal intéressé ne pourra effectuer le déplacement pour le Champ de Mars avant le mois de mai, étant déjà pris par ses engagements dans le golfe persique. Il faut aussi souligner que le MTC est encore en attente d'une réponse du royaume du Bahreïn concernant le riding record d'Andrew Elliott afin de finaliser son dossier. Simon Jones devrait ainsi continuer à faire appel aux local boys en attendant la venue de son jockey titulaire.

Horil, Bholah et Chinapiel de retour en Nouvelle-Calédonie

Les trois cavaliers mauriciens Pravesh Horil, Zubeir Bholah et Mayeven Chinapiel semblent avoir bien apprécié leur dernier passage en Nouvelle-Calédonie en 2016 puisqu'ils ont décidé de renouveler l'expérience cette année. Ils ont du reste remis le cap sur l'archipel du Pacifique il y a environ deux semaines pour participer au coup d'envoi de la nouvelle saison hippique qui a débuté le 1er avril et qui prendra fin en octobre 2017. Pour rappel, Pravesh Horil, qui a été couronné deux fois à Nouméa dans le passé, est en quête d'un nouveau sacre après avoir bouclé sa campagne 2016 à la 3e place avec 9 victoires au compteur, tandis que ses compatriotes Mayeven Chinapiel (3 victoires) et Zubeir Bholah (2 victoires) tenteront, eux, d'améliorer leur score de la saison dernière.

Dreams Come True et Scorecard euthanasiés

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Jean-Michel Henry. Après avoir perdu Midnite Zone, une nouvelle unité de valeur arrivée dans le contingent du 27 mars, voilà maintenant l'entraîneur contraint de se séparer de deux autres pensionnaires, à savoir Dreams Come True et Scorecard, tous deux euthanasiés au centre Guy Desmarais à Floréal vendredi dernier. Une boiterie récurrente à deux pieds aurait eu raison de la carrière du premier nommé, tandis que Scorecard a été jugé irrécupérable pour la compétition après des ennuis au sabot. La perte de ce dernier devrait particulièrement se faire ressentir car le bai s'était montré très régulier depuis ses débuts en 2015 avec notamment 4 victoires et 6 placés pour le compte des entraînements R. Gujadhur et J. M Henry.

Différend MTC/SMS Pariaz pas encore réglé

Le différend qui oppose le Mauritius Turf Club à SMS Pariaz Ltd n'a pas encore été réglé. L'affaire a été appelée devant le juge Bobby Madhub lundi, mais a été renvoyée à une date ultérieure, le temps pour les deux parties de jurer un affidavit. Il faut savoir que le MTC insiste pour que SMS Pariaz Ltd lui règle une ardoise de Rs 6M pour la saison 2016 parce que le club trouve que la compagnie ne peut être traitée comme les autres opérateurs off course vu qu'elle offre des paris 24h sur 24. On sait aussi que la Gambling Regulatory Authority avait statué que SMS Pariaz Ltd devrait bénéficier du même traitement que les autres opérateurs, c'est-à-dire qu'un taux de 4% soit appliqué sur un chiffre d'affaires allant de Rs 1,5M, de 3,8% jusqu'à Rs 2,5M et 3,7% pour plus de Rs 2,5M.

Affaire Gameloft : l'appel se fait attendre

L'appel de Shirish Narang de son amende de Rs 250 000 suite à la positivité du cheval Gameloft n'a pas encore été fixé. On apprend que le retard vient du fait que l'enquête qui avait duré plusieurs jours et que le transcript prend du temps pour être rédigé. Il faut savoir que board d'appel est constitué de plusieurs membres et que le public turfiste serait sans doute intéressé de savoir qui le compose. En voici les noms : J. Raymond D'Unienville Q.C, Patrice Doger De Spéville S.C., Robin Ramburn, Anwar Moollan, Nanda Kistnen, Mehdi Manrakhan, Yves Hein, Brian Glover, Firoz Hajee Abdoola, Gilles Étienne, Yatemani Gujadhur CSK, Patrick Pougnet, Ashfaaq Yusuf Aboobaker, Ivan Montocchio, Pierre Ythier, Phuninatanath Padaruth, Antish Ramdhany, Mithilesh Lallah, Jacques Giraud, Siddharta Hawoldar, William De Robillard, Appalsamy Appavoo, Ravi Bhookun, Clothilde Jauffret, Michel Hardy, Guy Hugnin, Maurice Planel et Mike Moussa.

CHAMPIONNAT DES SPRINTERS : Blow Me Away prend les devants

Le Championnat des Sprinters, qui s’échelonnera sur quatre manches, a pris son envol à la 2e journée lors de The Noble Salute Cup et Blow Me Away a pris la tête du classement avec sept points devant le tenant du trophée, Charles Lytton. Les trois autres manches seront The Lightning Cup (1000m - G3), The Hinterland Cup (1365m - G 3) avant de terminer le 9 septembre à l’issue de la Princess Margaret Cup (1400m – G1).

Le classement

1. Blow Me Away (R.Gujadhur) 7 pts

2. Charles Lytton (Rousset) 3

3. Prince Of Thieves (Rousset) 2

4. Reim (Gujadhur) 1