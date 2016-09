Raz-de-marée de Rameshwar Gujadhur

Rameshwar Gujadhur a incontestablement réussi son tour de force en enlevant quatre des huit courses au programme de la 22e journée. Alors qu'il semblait en difficulté en termes de stakesmoney ces dernières semaines par rapport à Gilbert Rousset, Rameshwar Gujadhur s'est refait une santé grâce à son deuxième quadruple de la saison. Cette fois-ci, ce sont Chosen Dash (3e course), Blow Me Away (4e course), Captain Magpie (6e course) et Ocean Hunter (8e course), qui se sont illustrés pour le King Of Long Shots. Ainsi, si ce dernier accusait un retard de Rs 3 244 000 sur le leader (rentré bredouille samedi) avant la tenue du 22e acte, force est de constater que l'écart s'est considérablement réduit, se situant désormais à Rs 2 627 000. Ramapatee Gujadhur reste, lui, troisième avec Rs 6 040 500 de gains.

Mansour puissance 4

Donovan Mansour a le vent en poupe. C'est le cas de le dire car le Sud-Africain a brillé de mille feux à l'occasion de la 22e journée avec, à la clé, un nouveau quadruple, son deuxième de la saison. Avec six victoires en deux journées, il a porté son total de réussites à 29, ce qui lui permet de prendre le large sur son dauphin Swapneel Rama (22), rentré bredouille samedi dernier. Ce qui force encore plus le respect par rapport au nouveau tour de force de DonMan, c’est qu’il a mené 4 de ses 5 montures à la victoire, seul Beach In A Bottle ne parvenant pas à terminer dans l’argent.

Five in a row pour Captain Magpie

Captain Magpie n’en finit plus de crever l’écran cette année. Samedi dernier, le fils de Captain Al a enchaîné une cinquième victoire consécutive pour la présente campagne. Jusqu’ici, seul Karraar de l’entraînement Rousset a réussi pareil exploit, mais l’élève du King Of Long Shots a pour lui d’être toujours invaincu cette saison.

La première de Chosen Dash

Chosen Dash a été l'unique protagoniste du 22e acte à avoir ouvert son compteur au Champ de Mars. En effet, ce fils de Muhtafal, a profité de sa cinquième incursion sur notre turf pour enfin vaincre le signe indien dans The Major Paul Hein Cup.

Les favoris au rendez-vous

La 22e journée a été l'affaire des chevaux les mieux cotés puisqu'ils ont remporté sept des huit épreuves au programme, à savoir Kentucky Bluegrass (Rs 310), Navistar (deuxième favori à Rs 450), Chosen Dash (Rs 215), Sir Earl Grey (Rs 270), Blow Me Away (Rs 270), Captain Magpie (Rs 180) et Kurundu (Rs 185). Seul Ocean Hunter (Rs 4000) a pu bousculer la hiérarchie dans l’épreuve de clôture.

Lucky 3!

Il fallait porter une attention particulière au chiffre 3 samedi dernier car il a servi les desseins de quatre coursiers. Si Kentucky Bluegrass (1re) et Ocean Hunter (8e) portaient ledit numéro sur le dos, Sir Earl Grey et Blow Me Away ont, eux, la particularité d’avoir hérité de la 3e ligne dans leurs épreuves respectives.