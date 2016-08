RÉACTION POST-BUDGÉTAIRE—ELIÉZER FRANÇOIS: « Bérenger ne joue plus son rôle dans l’opposition »

Le leader du Mouvement authentique mauricien (MAM), Eliézer François, a réagi ce matin sur le Budget 2016-17 lors d’une conférence de presse du parti au centre social Marie Reine de la Paix. Il précise avoir remarqué que le Budget « a été bien accueilli » par la majorité de la population dans plusieurs secteurs du pays et que « désormais, les intentions annoncées dans le Budget doivent être mises en pratique ».

Eliézer François n’a toutefois pas manqué de critiquer le leader de l’opposition, Paul Bérenger, qui, selon lui, « ne joue plus son rôle dans l’opposition », jugeant « trop courte » son intervention de 20 minutes à l’Assemblée nationale sur le Budget. Le leader du MAM a rappelé qu’au départ, Paul Bérenger avait déclaré que le Budget « était bon » et avait même fait les éloges du ministre des Finances. Toutefois, souligne Eliézer François, ce dernier « aurait changé d’avis », disant qu’il était « fondamentalement contre les mesures proposées dans le Budget ». Et de préciser ne pas comprendre pourquoi le leader de l’opposition s’attaque à Vishnu Lutchmeenaraidoo et le Premier ministre tout en épargnant Pravind Jugnauth.

Abordant la mesure de l’éradication de la pauvreté, le leader du MAM soutient que le gouvernement « doit se focaliser sur la création d’emplois » pour les personnes défavorisées et que les toxicomanes, prostituées ou ex-prisonniers devraient « avoir une chance de se réintégrer dans la société ». Et d'ajouter : « Kan sa bann dimounn-la rod enn travay, zot bizin prodwir enn sertifika moralite ek sa pe frenn zot. Kouma zot pou kapav gagn sa. Fode trouv enn fason pou donn zot loportinite refer zot lavi, sinon zame zot pou kapav rod travay. » Selon lui, ces personnes « auraient dû recevoir une pension si le gouvernement ne peut leur offrir du travail ». Il a aussi indiqué avoir demandé à rencontrer l’Attorney General « pour trouver une solution en vue de faciliter la réintégration de ces personnes en difficulté ».

Concernant le cas de la compagnie Air Mauritius, qui a engrangé des profits de Rs 2 M d’euros, le leader de MAM reproche à la compagnie de « n’avoir pas pensé à une réduction des prix des billets d’avion pour Rodrigues et l’Australie ». Selon lui, « ena enn mouvman boykot lor Air Mauritius », indiquant « qu’aucune promotion » n’a été faite sur les prix « exorbitants » des billets pour le trajet Maurice-Australie, ce qui, selon lui, a créé une certaine « discrimination » pour les nombreuses familles qui ont des proches dans ce pays. Il s’interroge aussi sur les raisons pour lesquelles il n’y a plus le trajet direct vers Sydney comme auparavant. Et de demander, dans la foulée, de considérer une baisse du prix des billets d’avion pour le trajet Maurice-Rodrigues.

Par ailleurs, Eliézer François a tenu à saluer le vice-Premier ministre et ministre de l’Énergie Ivan Collendavelloo pour le travail effectué quant à l’éclairage des artères principales dans le nord du pays pour la sécurité routière.