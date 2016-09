RÉACTIVATION SUPPOSÉE D’HERITAGE CITY : Bérenger dénonce un «cafouillage énorme» et parle de «summum de l’incompétence»

Frais d’examens de SC et HSC : «L’intolérable arrogance» de la ministre Dookun

Paul Bérenger, leader de l’opposition et du MMM, dénonce vivement le “cafouillage énorme” autour d’Heritage City après la publication, vendredi après-midi, d’un deuxième communiqué controversé des décisions du Conseil des ministres laissant entendre que ce projet qui avait été abandonné serait réactivé. Pour le chef de l’opposition, la publication de ce communiqué constitue “le summum de l’incompétence”. Aussi, il estime que le plus tôt le gouvernement Lepep en place cède la place, le mieux ce sera. Par ailleurs sur fond de la controverse en cours autour des frais d’examens pour le School Certificate (SC) et le Higher School Certificate (HSC), le leader des mauves exprime la solidarité du MMM avec les étudiants concernés ainsi qu’avec leurs parents. Il dénonce dans la foulée “l’intolérable arrogance” avec laquelle la ministre de tutelle, Leela-Devi Dookun, traite, selon lui, ce dossier.

Paul Bérenger trouve que Leela-Devi Dookun s’est “entièrement disqualifiée” comme ministre de l’Éducation par sa façon de gérer, tout au long de la semaine, la question des frais d’examens pour le SC et le HSC. Il juge “inacceptable la confusion générale” créée à la veille de ces examens en raison, explique le leader de l’opposition, de “changements de dernière minute”. “Le MMM, dit-il, exprime son entière solidarité avec les étudiants concernés ainsi qu’avec leurs parents”. Paul Bérenger considère en outre “extrêmement triste” l’adoption “en catimini” de la nouvelle réglementation devant régir la Private Secondary Schools Authority (PSSA) lors du récent vote du Finance Bill.

Pour lui, cette nouvelle disposition constitue un “recul” et un “très mauvais coup” porté au partenariat public-privé dans le secteur éducatif. Il en veut pour preuve que l’ensemble des partenaires du secteur de l’enseignement secondaire privé, managers, syndicats, étudiants, se s’est prononcé contre cette nouvelle réglementation qui les exclu de toute représentation au conseil d’administration de la PSSA. Paul Bérenger considère par ailleurs que la ministre est “en plein conflit d’intérêts avec son époux”.

“Des ministres ignorant les décisions du cabinet ?”

S’il reconnaît que tout n’est pas rose dans le secteur éducatif, le chef de l’opposition estime que c’est dans le dialogue que l’on devrait chercher à régler les problèmes “plutôt qu’en ayant recours à de l’arrogance”. Pour lui, en effet, l’éducation est un secteur qu’il convient de “handle with care” et où l’on ne saurait imposer des décisions “unilatérales”. Paul Bérenger rappelle qu’en réponse à une interpellation du député MMM Reza Uteem le 29 mars, la ministre Dookun avait pris l’engagement que l’État s’assurerait du paiement des frais d’examens des étudiants concernés dès cette année.

Le leader de l’opposition ajoute à cette controverse celle autour de l’annonce officielle, vendredi après-midi, que le Conseil des ministres du jour avait décidé de réactiver le projet abandonné d’Heritage City. Cet autre “cafouillage de taille” fait que, selon lui, au-delà de la seule Mme Dookun, c’est le gouvernement dans son ensemble qui doit céder la place. “Et le plus tôt, le mieux”. Paul Bérenger ne manque pas de rappeler que le même Conseil des ministres avait précédemment “fou déor” Heritage City une semaine seulement après que le ministre des Finances eût dit tout le bien de ce projet lors de la présentation du budget le 29 juillet dernier.

Il note que l’annonce, vendredi, (ndlr : démentie hier matin par Pravind Jugnauth) que le Conseil des ministres avait réactivé ce projet controversé, n’intervient que trois jours seulement après que le Grand argentier a annoncé qu’il évoquerait la réallocation des fonds indiens initialement destinés à Heritage City avec ses interlocuteurs lors de sa prochaine visite dans la Grande Péninsule. Pour lui, la publication en un rien de temps le même jour de deux communiqués du cabinet représente “le summum de l’incompétence”.

“Peut-on s’imaginer que même des membres du gouvernement ne savent pas ce qui a été décidé au Conseil des ministres ?” se demande Paul Bérenger. Il souligne à cet effet que des ministres avaient déjà démenti dans la presse, hier matin, qu’une décision avait été prise pour réactiver le projet Heritage City. Le leader de l’opposition, qui intervenait avant le démenti de Pravind Jugnauth, a formulé plusieurs interrogations sur la base du communiqué officiel annonçant que le Premier ministre présiderait un comité pour finaliser les questions en suspens devant permettre la réactivation du projet. D’abord autour du financement éventuel d’Heritage City.

Fièvre aphteuse : “Que le FFC se mette au travail”

“Pravind Jugnauth discutera-t-il de la question avec ses interlocuteurs en Inde ? Qu’en est-il de l’Arabie Saoudite ? De Dubaï ? Est-ce toujours Stree Consulting qui sera chargé du projet ? Qu’adviendra-t-il de l’enquête diligentée par l’Independent Commission against Corruption après la descente des officiers de ce service au bureau du secrétaire financier ? Et quid de la plainte de Bhadain contre le conseiller spécial de Pravind Jugnauth ?” Autant de questions du leader de l’opposition. Ce dernier conclut que le gouvernement Lepep en fonction représente “un danger public” qui s’amuserait à “jouer avec l’avenir du pays”.

Au cas où, comme il a été officiellement annoncé vendredi après-midi, le projet Heritage City est réactivé, Paul Bérenger veut savoir ce qu’il adviendra alors du projet de Métro Express. Projet auquel, assure-t-il, tient beaucoup l’Inde et pour lequel le don indien initialement destiné à Heritage City allait être réalloué. Il se demande aussi s’il faudra alors reconsidérer le tracé en tenant compte d’Heritage City. Informé du démenti apporté au même moment par le ministre des Finances niant qu’Heritage City serait de nouveau «on», le leader de l’opposition devait parler de “gouvernement farceur” et de “vaste manipulation”.

Paul Bérenger exprime par ailleurs une nouvelle fois la solidarité du MMM avec tous ceux affectés par l’épizootie de fièvre aphteuse à Rodrigues et à Maurice — fermiers rodriguais ayant subi de grosses pertes, fidèles musulmans s’apprêtant à célébrer l’Eid-Ul-Adha et bouchers faisant face à des difficultés économiques. Il souhaite qu’en ces “temps difficiles”, le Fact Finding Committee institué pour faire la lumière sur les facteurs ayant conduit à cette catastrophe sanitaire et économique se mette le plus rapidement au travail. Pour le chef de l’opposition, il faut surtout établir comment cette maladie est parvenue à gagner les côtes mauriciennes et rodriguaises.

Paul Bérenger déclare, d’autre part, n’avoir rien à ajouter sur le cas de l’avocat Kailash Trilochun. Il dit à cet effet se contenter de voir “comment ils s’entredéchirent”.