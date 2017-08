REBRANDING : AXYS Leasing Ltd devient SPICE Finance Ltd

La firme AXYS Leasing Ltd change de nom et d’identité visuelle depuis ce mercredi matin. Elle opère désormais sous le nom de SPICE Finance Ltd. Cet acteur majeur du secteur financier mauricien fait partie du groupe AXYS et, selon Vikash Tulsidas, Chief Executive Officer de cette firme, AXYS Leasing Ltd continuera à proposer les services de “leasing” et de dépôts à terme pour les clients locaux et internationaux.

Lors d'une présentation, ce matin à Port-Louis, de cette nouvelle identité visuelle d'AXYS Leasing Ltd, Vikash Tulsidas a déclaré qu'après 13 ans d’activités, AXYS Leasing Ltd a voulu converger vers un “rebranding”, avec un nom plus créatif et accessible. « SPICE Finance Ltd reste avant tout une entité à 100% du groupe AXYS, avec la même structure et les mêmes actionnaires. Nous avons pris le temps de bien réfléchir à ce “rebranding”. La décision a été prise il y a environ un an et toute l’équipe était d’avis qu’il nous fallait changer pour une image qui tient plus d’énergie et un nom beaucoup plus jeune pour ne pas dire épicé », a-t-il déclaré.

Selon lui, SPICE Finance Ltd se projette dans l’avenir avec une équipe composée d’une trentaine d’employés jeunes et dynamiques. L’un des buts c’est d’être plus proche des clients et partenaires. « Nous sommes fiers de vous dévoiler notre nouveau nom et logo à partir de ce matin. Celui-ci est beaucoup plus jeune et dynamique, et plus accessible pour nos clients, bien évidemment, afin d'être plus proche d'eux », a confié Vikash Tulsidas.

Pour sa part, Patrick Selvon, Business Development Manager de SPICE Finance Ltd, a expliqué que « SPICE Finance Ltd est le reflet du voyage d’AXYS Leasing Ltd et de son expérience acquise avec plus de 7 500 clients actifs ». Il ajoute: « Nous offrons un service de “leasing” et de dépôt fixe, mais aussi des produits taillés sur mesure aux besoins des clients que sont des particuliers aussi bien que des entreprises à acquérir des biens immobiliers, dont des voitures, des bateaux, des équipements de bureaux et industriels. Nous traitons un dossier complet dans un délai d'une heure ». SPICE Finance Ltd dispose aussi d'une équipe “d'executives” qui se déplacent chez les clients. Ces derniers n'ont pas besoin de venir à Port-Louis pour les démarches « qui se feront online bientôt ».

SPICE Finance Ltd existe depuis 13 ans et emploie une trentaine de personnes. C’est l’un des plus importants opérateurs de financements actifs à Maurice, qui tient un bilan financier de plus de Rs 3 milliards à ce jour. La société se spécialise dans le “leasing” et le dépôt à terme sur mesure pour s’adapter aux besoins financiers de ses clients. SPICE Finance Ltd propose également une gamme de solutions de prêt financier et de bail d’exploitation.

Faisant partie du groupe AXYS, qui emploie environ 250 personnes, SPICE Finance Ltd aide les entreprises et les particuliers à acquérir leurs biens mobiliers avec un taux d’intérêt à partir de 7.50%. Il s’agit là de voitures personnelles, de flotte de véhicules, bateau, matériel de bureau allant jusqu’aux équipements industriels. Les services sont adaptés aux besoins spécifiques et les dossiers complets sont, pour la plupart, approuvés en moins d’une journée. L’équipe de SPICE Finance Ltd traite en moyenne 160 dossiers par mois.