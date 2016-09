REBRANDING : Beachcomber amorce le « début de la reconstruction de l’avenir »

Le groupe Beachcomber, qui fêtera bientôt ses 65 ans, tourne une nouvelle page avec l’exécution d’un exercice rebranding. Le Chief Executive Officer, Gilbert Espitalier-Noël, qui a procédé, jeudi, dans les jardins du groupe à Curepipe, au dévoilement de la nouvelle marque, soit le nautile comme symbole avec « son B central, se présentant comme un signe solaire, irrigué par les mouvements de l’eau sur le sable », se dit confiant que « cette étape constitue le début de la reconstruction de l’avenir pour Beachcomber. »

Devant un parterre de personnalités couvrant les multiples sphères de la vie économique à Maurice, il s’est attardé sur le fait que « ce nouveau branding va bien au-delà d’un exercice de design et s’inscrit dans la continuité de notre stratégie d’entreprise, de notre approche interne et nous assure une cohérence de notre marque. » La cérémonie officielle a également fait la part belle à la célébration et à la reconnaissance des talents au sein du groupe, que ce soit sur le plan artistique, de l’animation ou de la restauration, avec le Beautiful Cocktail de Vincent Nombreuse (le cocktail d’accueil), servi aux clients des hôtels du groupe.

Lors de son intervention, Gilbert Espitalier-Noël a situé l’enjeu dans la conjoncture en soulignant que « l’innovation, évidemment, sera une clé. Il faudra innover, venir avec de nouveaux rituels qui correspondent aux nouvelles attentes que le client aura. Je crois que c’est ça qui permettra de donner à Beachcomber cette image nouvelle et différente, et nous projeter vers le futur. »

Il a révélé que « nous avons l’ambition de nous internationaliser dans l’océan Indien et ailleurs, et de vendre notre marque. Pour cela, il faut que nous ayons des procédures costaudes, des procédures fortes. Il faudra beaucoup de rigueur, travailler de façon encore plus méthodique. Ce sera un passage obligé pour pouvoir sortir de là avec ces fameux brand standard, et avoir une marque et une image fortes, mais aussi des procédures qui tiennent cette image. Les procédures sont comme les colonnes qui tiennent le toit d’une maison. Il n’y a pas une seule colonne, mais plusieurs. »

Pour le nouveau patron de ce groupe hôtelier, le rebranding vient combler une lacune majeure dans la mesure où « on parlait beaucoup des hôtels. On parle du Royal Palm, on parle du Trou aux Biches, on parle du Paradis et des autres, mais la marque Beachcomber n’était pas vraiment présente de façon transversale. Il était important à mon sens de changer cela. Nous avions une entreprise qui travaillait beaucoup en silo. On parlait du siège d’un côté, des hôtels de l’autre côté. »

Il s’est félicité que le projet “Au cœur des valeurs”, avec la participation de tout un chacun au sein du groupe, a dégagé « une vraie aspiration à une nouvelle vision, un nouveau projet d’entreprise pour Beachcomber. »

Au tout début, Gilbert Espitalier-Noël a fait état des atouts de Beachcomber, soit « des sites magnifiques, les plus beaux sites de Maurice, un personnel exceptionnel, une relation extrêmement solide et forte avec nos tour-opérateurs et les agences de voyages, des opérations à l’île Maurice qui sont extrêmement performantes, des hôtels à Maurice qui marchent bien. Et surtout, la marque Beachcomber est forte, connue et respectée. Et elle est clairement la marque leader dans ce secteur pour l’océan Indien et Maurice. »

Points sensibles

Le CEO a aussi fait allusion aux points sensibles du groupe tout en affirmant que des mesures correctives sont prises et des retombées attendues bientôt. « Une autre difficulté importante du groupe : c’est sa dette trop élevée. Cela a été le cas depuis quelques années. C’est une dette qui est lourde à porter et qui nous rend la tâche difficile pour moderniser nos hôtels, les rénover et rester à la page », fait-il comprendre, en donnant l’assurance que « nous avons, depuis cette dernière année, mené un certain nombre d’actions importantes. Certaines n’ont pas encore abouti, mais nous avons fait du chemin. Nous travaillons très activement sur le désendettement. Nous aurons des résultats très bientôt. »

Gilbert Espitalier-Noël, qui a également fait état de la présence relevée de Beachcomber dans différents domaines avec le FED et le Projet Employabilité Jeunes (PEJ), a soutenu par rapport au rebranding que « nous avons fait un beau travail pour faire sortir l’essence de Beachcomber ( ) tout en gardant l’identité de nos différents hôtels. Vous verrez d’ailleurs que la marque est beaucoup plus présente qu’elle ne l’était avant. Elle est largement plus transversale, plus cohérente et plus solide. »

En conclusion, le CEO a adopté une note d’optimisme en déclarant que « notre ambition est de faire grandir Beachcomber. Nous passons à travers une phase de désendettement, une phase de consolidation. Je crois que nous sommes passés par une période relativement difficile, mais les chiffres et le taux d’occupation pour cette année sont encourageants. L’année qui arrive se présente aussi sous de bonnes conditions. Nous profitons de tout cela pour construire. »