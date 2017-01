RECHERCHE—ATELIER DE TRAVAIL: Discussions sur la création d’un institut de biotechnologie

La création d’un institut de biotechnologie a été au centre des discussions au ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, qui a réuni les parties concernées lors d’un atelier de travail ce matin à Port-Louis. « Il est inconcevable de penser à un monde sans biotechnologie », affirment les participants.

Intervenant lors l’atelier de ce matin, le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, a avancé que « Maurice a réussi un succès économique remarquable ces dernières années et est maintenant prête à se transformer en une économie à hauts revenus ». L’innovation étant reconnue comme le “key driver” de la croissance économique en termes de création de richesses et d’emplois, le ministre estime que « la biotechnologie est un des véhicules qui peut contribuer positivement à cette vision […] Le gouvernement croit fermement que la biotechnologie peut contribuer de manière significative à nos priorités nationales, particulièrement dans les domaines de la santé humaine, de l’environnement, de l’agro-industrie et dans l’agriculture. »

Mahen Seeruttun est d’avis que la mise en œuvre de l’institut de biotechnologie biotechnologie devrait aider Maurice à relever les nouveaux défis que représentent le changement climatique, les nouvelles maladies ainsi que les demandes grandissantes de nourriture et de biodiesel dans les années à venir. « Le Brésil est un exemple concret de ce qu’on peut faire avec une application complète de la biotechnologie », dit-il. Le ministre a par la suite fait état des « progrès significatifs » qu’a connu le Brésil en appliquant la biotechnologie à travers de grands investissements dans la formation de ses scientifiques à l’étranger. « Ce qui a aidé ce pays à devenir un des leaders dans le domaine parmi les pays en développement ». Le ministre s’est également appesanti sur l’Afrique du Sud, « un autre exemple où la biotechnologie a donné plusieurs rendements positifs ».

S’agissant de Maurice, le Mauritius Sugar Industry Research Institute (MSIRI) a un programme défini en matière de recherche et de développement. Selon Mahen Seeruttun, « ses activités sont comparables aux autres instituts de recherche sucrière à travers le monde ». Au ministre d’ajouter qu’il est impératif que de telles initiatives soient prises dans le secteur non-sucre, dont l’élevage. « Ce qui devrait permettre à notre pays de relever les défis majeurs tels que la sécurité alimentaire, le changement climatique, la santé, l’énergie, l’environnement et la conservation », dit-il.