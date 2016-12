RECHERCHE MÉDICALE : Enfin un vaccin contre le chikungunya

Les Mauriciens n’oublieront pas de sitôt la découverte et la propagation du chikungunya, dont les premiers cas avaient été enregistrés à Port-Louis en avril 2005. Un peu plus de dix ans plus tard, un vaccin contre cette maladie a été développé et testé avec succès sur des singes, dont certains ont été élevés à Maurice.

Le chikungunya est causé par des piqûres de moustiques entraînant de la fièvre et des douleurs sévères aux articulations de même que des maux de tête et des douleurs musculaires. Certains patients se sentent mieux après une semaine de traitement symptomatique, mais beaucoup développent aussi des douleurs articulaires sur le long terme, pouvant durer des années. La mort est rare, mais possible, selon les médecins.

Dans un article publié le 19 décembre dernier dans la revue scientifique Nature Medicine, on apprend que des chercheurs de l’Université de la Texas Medical Branch, à Galveston, aux États-Unis, ont développé un vaccin contre le chikungunya à partir d’un virus d’insecte n'ayant aucun effet négatif sur les humains. Ce vaccin, testé avec succès sur des souris et des singes, protège de la maladie à 100%. Selon le professeur Scott Weaver, cité par cette publication scientifique, « ce vaccin offre une protection efficace, saine et à un coût raisonnable contre le chikungunya ». Il ajoute : « Il crée aussi un espace pour l’utilisation de virus qui infectent uniquement les insectes pour développer des vaccins contre des maladies transmises par des insectes. »

Réagissant à cette nouvelle, Nada Padayatchy, Development and Liaison Manager chez Bioculture, entreprise qui élève des singes à des fins d’exportation, affirme : « C’est une très grande fierté pour nous en voyant notre contribution à la recherche biomédicale. Le développement d’un vaccin contre le chikungunya de même que le travail de recherche qui se poursuit sur l'ebola s’effectuent grâce à nos singes, qui contribuent à la recherche biomédicale. Ces derniers sont également utilisés pour la recherche contre le diabète et contribuent ainsi à l’amélioration de la santé de millions de personnes à travers le monde. » Selon lui, l’utilisation de singes dans la recherche biomédicale a et aura toujours sa raison d’être. « C’est inévitable, car même en cas de nouveaux développements dans le domaine, nous devons toujours passer par les animaux. Les tests complémentaires sont possibles, mais il est difficile de remplacer les animaux à 100%. Je ne parle pas uniquement des singes, mais aussi des rats et des chiens, entre autres », dit-il, avant d’ajouter : « Cela dépend des recherches. On n’a pas besoin d’animaux si, par exemple, on travaille sur des problèmes liés au système alimentaire. Il faut aussi savoir qu’on a pu remplacer l’animal à 100% dans les tests cosmétologiques grâce au développement d’un modèle synthétique, mais je crains que l’utilisation de singes ne se poursuive dans les recherches sur les maladies telles le cancer et le VIH/Sida. »

S’agissant du développement d’un vaccin contre le chikungunya, Nada Padayatchy rappelle le nombre de Mauriciens ayant été infectés par ce virus il y a dix ans. « Cela fait peur rien qu’en pensant à ces personnes qui continuent de souffrir des séquelles de cette maladie. Le développement de ce vaccin pourra protéger la prochaine génération mauricienne. C’est un grand soulagement », souligne-t-il.