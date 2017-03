RÉCITAL : La virtuosité partagée de Maxime Zecchini

Lorsqu'il joue des morceaux pour la main gauche, Maxime Zecchini semble pris d'une intense frénésie… La tension physique est palpable et il est impressionnant de constater le degré de concentration extrême de l'artiste, qui focalise toute son énergie sur ses cinq doigts… Ces morceaux qu'il a choisis pour le récital donné à la Maison de l'Étoile le 22 février dernier sont d'une grande exigence, musicalement autant que physiquement. Aussi les a-t-il alternés avec d'autres pour deux mains, plus calme et serein, concluant son concert sur les titres les plus célèbres de la chanson française. Ce concert était proposé par la Société musicale de l'Île Maurice.

Maxime Zecchini fait partie des trois seuls solistes au monde à s'être spécialisé dans le répertoire pour la main gauche seule. L'exercice relève à la fois de la virtuosité et de la prouesse physique. Lorsqu'il s'apprête à jouer de tels morceaux, le pianiste décale son tabouret vers la droite du clavier pour que sa main gauche accède aussi facilement aux notes aiguës qu'aux graves. Certains de ses confrères vont poser leur main droite au repos, sur le rebord du piano pendant que la gauche virevolte sur les touches. Lui préfère la placer simplement sur la cuisse droite. Et toute son énergie passe dans cette main gauche, d'une vivacité extrême.

Fermer les yeux en écoutant un morceau composé pour la main gauche laisse l'étonnante illusion d'être joué par les deux mains, tant il pousse les limites de l'instrument et du pianiste. Au siècle du romantisme, ce genre de pièces était jouées dans les salons pour séduire l'auditoire, souvent friand de virtuosité et de coups de force. Mais notre interlocuteur nous rassure tout de suite : « Sur les 600 morceaux que compte le répertoire pour la main gauche seule se trouvent tous les registres possibles et imaginables, de morceaux de pure virtuosité, touffus et complexes, à d'autres plus simples et doux, de pièces joyeuses, douces et mélodieuses à d'autres plus graves et tristes. »

Pédagogue dans l'âme, Maxime Zecchini explique volontiers les caractéristiques dont le morceau qu'il va jouer fait montre, quitte à entrer dans des aspects purement formels, tout en restant très compréhensible. Chaque morceau joué à la Maison de l'Étoile a été présenté par son interprète, permettant de se préparer à l'écoute. Si ce répertoire si particulier compte 600 créations, celui pour la main droite seule ne s'élève qu'à une dizaine… Peut-être justement parce que la main droite ne se prête pas aussi naturellement à l'instrument…

La main gauche est en effet mieux positionnée par rapport à la disposition des notes sur le clavier et permet de jouer naturellement la partie mélodique, souvent plus aiguë, avec les doigts les plus forts (pouce et index) tandis que les autres doigts, plus faibles, s'affairent à l'accompagnement. Maxime Zecchini s'est engagé dans l'enregistrement d'une anthologie en dix albums qui présente les pièces les plus réussies et représentatives de ce répertoire. Le sixième volume est sorti l'an dernier, comme à chaque fois attendu et loué par la critique.

L'exigence de Ravel

Le morceau le plus connu de ce répertoire est incontestablement le concerto de Ravel, écrit sur la commande du pianiste Paul Wittgenstein, qui a perdu son bras droit lors de la Première Guerre mondiale. Ambulancier pendant le même conflit, Maurice Ravel a aussi vécu la guerre dans la chair et était aux premières loges des souffrances physiques que ce conflit apocalyptique a engendrées. Le pianiste, qui est également compositeur à ses heures, a inclus la partie orchestre dans la transcription qu'il a présentée. Joué sur un seul instrument et avec une seule main, le résultat est littéralement époustouflant. Grave et tourmenté, ce concerto évoque le grondement puissant et continu des engins militaires et les souffrances des humains qui les subissent.

« J'ai trouvé ce concerto, nous expliquait Maxime Zecchini peu avant le récital, très astucieux et ingénieux, impressionnant dans sa capacité à faire croire que deux mains jouent sur le clavier… Il met bien à profit l'usage des pédales et fait montre d'une créativité un peu différente pour rendre la sensation que les deux mains jouent. Ce morceau est le plus célèbre parce qu'il est extrêmement réussi, même s'il n'a pas plu à Paul Wittgenstein quand il en a reçu la partition… Il le jugeait trop difficile et un document d'archive existe où l'on voit ces partitions traversées par de grandes ratures, qui témoignent de son embarras… La correspondance qui s'en est suivie met en évidence le côté particulièrement pointilleux du compositeur français et la personnalité du musicien allemand, qui entendait utiliser cette partition comme bon lui semblait. Ce débat a bien sûr aussi contribué à la célébrité du morceau… »

Ici, Ravel a réuni les habituelles trois parties des concertos en une seule… Au « déroulement d'un grand tapis de graves » et à la tonalité particulièrement sombre de l'œuvre se joignent par moments les influences du jazz. Mais les œuvres pour la main gauche comptaient aussi par exemple de nombreuses transcriptions d'opéra pour piano, qui étaient jouées en province, où les opéras étaient trop coûteux à monter. Sur le plan physique, notre interlocuteur nous explique que le pianiste a tout intérêt à être droitier car, étant moins sollicitée, la main gauche garde alors sa souplesse naturelle. L'exercice demandera seulement à travailler l'agilité, élément fondamental du jeu particulièrement énergique avec beaucoup de déplacements que demandent ces morceaux.

La délicatesse de Mozart

Maxime Zecchini a coutume de dire que ce répertoire permet de faire entendre « la délicatesse de Mozart puissance 10 ! » Pour ce compositeur ordinairement très délicat à jouer, en ce sens que la moindre fausse note, le plus petit glissement, met tout de suite l'interprète à nu, les transcriptions pour la main gauche rendent l'exercice encore plus périlleux et demandent un grand soin dans l'interprétation. La fantaisie en Ré mineur qui a ouvert le récital s'est jouée à deux mains mais elle a fait entendre cette délicatesse de jeu par sa limpidité, sa finesse et sa puissance, dans une grande variété d'atmosphères.

Chez Alkan, le concertiste aime particulièrement le côté « lisztien » très représentatif du piano romantique du XIXe siècle. La fantaisie pour la main gauche qu'il a présentée est particulièrement opératique par ses passages très variés. Alternant avec le premier nocturne de Chopin, qui se termine en douceur, Maxime Zecchini s'est ensuite attelé à la Valse d'Adèle, riche en déplacements. Franz Liszt avait écrit ce morceau pour un élève particulièrement doué, Zichy, qui a perdu son bras droit lors d'une partie de chasse. À trois temps, cette valse virevolte comme il se doit à l'ouïe comme à la vue, en regard de cette main si alerte qu'elle ne cesse de se fondre dans la lumière.

On comprend, après ces performances qui demandent tant d'énergie, que le pianiste aime conclure avec les grandes chansons qui ont marqué la variété française, puisées dans le répertoire de Michel Berger ou Michel Legrand. Un repos bien mérité pour ce musicien qui a travaillé comme un damné pour devenir le premier Français diplômé de l'Académie d'Imola…