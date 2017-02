RÉCITAL : Maxime Zecchini, de Mozart à Ravel

La Société musicale a dévoilé l’essentiel du programme que le pianiste français Maxime Zecchini interprétera le 22 février à partir de 19h à l’Étoile, chez Eureka, à Moka… Ce spécialiste du répertoire particulièrement original pour la main gauche prévoit de jouer la fantaisie en D mineur de Mozart. Il présentera également une autre fantaisie (opus 76) d’un autre enfant prodige du piano, qui a créé et joué à une autre période, au XIXe siècle, à savoir Charles Valentin Alkan, dont la musique, considérée comme originale et brillante, était particulièrement appréciée dans les salons de musique. Pourtant, ce jeune compositeur, qui s’est retiré de la scène à un moment de sa vie, n’a pas l’occasion de jouer ses propres partitions durant sa carrière de soliste.

Maxime Zecchini devrait également jouer un Nocturne de Chopin (opus 9 no 1), puis la Valse d’Adèle de Franz Liszt, écrite pour la main gauche, et deux morceaux de Maurice Ravel et Gabriel Fauré qu’il enchaînera : prélude et Chant sans paroles. En passant, Fauré était ambidextre et pas toujours enclin à jouer la mélodie sur la main droite et l'accompagnement sur la gauche comme le veut habituellement la pratique. À propos de son œuvre, souvent jugée complexe par les pianistes, plus particulièrement à propos de la seconde Valse-Caprice, Camille Saint-Saëns lui a dit notamment : « Ah ! S'il y avait un Dieu de la main gauche, j'aimerais le connaître et lui faire des offrandes quand je suis disposé à jouer votre musique… » De Ravel également, le musicien interprétera sa propre transcription du concerto pour la main gauche, pièce maîtresse de ce répertoire si rare. Enfin, un medley de chants français particulièrement célèbres, en version instrumentale, est aussi prévu dans ce programme.