RÉCITAL : Maxime Zecchini présente les œuvres pour la main gauche

La société musicale reçoit le mercredi 22 février le pianiste français Maxime Zecchini aux jardins de L’Étoile, à Eureka, Moka. Ce musicien, également compositeur, s’est spécialisé dans le répertoire particulièrement original pour la main gauche. Il jouera des pièces composées ou transcrites pour la main gauche et pour deux mains de Mozart, Alkan, Verdi, Brahms, Ravel et Legrand.

Le répertoire au piano pour la main gauche est particulièrement rare. Maxime Zecchini a décidé de l’explorer après avoir étudié le Concerto pour la main gauche de Maurice Ravel. « Le prodige, explique-t-il, d’avoir l’impression d’entendre deux mains alors que seulement cinq doigts jouaient m’a fasciné. Ces pièces démontrent les immenses possibilités de la main gauche. Ainsi, grâce à la disposition de ses doigts, à sa souplesse naturelle et à son registre puissant dans les graves du clavier, elle peut même faire donner le piano comme un orchestre ! »

Diplômé en 2001 du Conservatoire national supérieur de musique (CNSM) de Lyon avec mention très bien, Maxime Zecchini s’est ensuite perfectionné au CNSM de Paris dans la classe de Jean-François Heisser. Premier français à être diplômé de la prestigieuse Académie « Incontri col Maestro » dʼImola, en Italie, il s’est également distingué dans de multiples concours de piano et a par exemple été lauréat de la Fondation Cziffra et obtenu le Premier Prix à l’unanimité du Concours international de Varenna-Lac de Côme, en Italie. Il s’est produit dans des salles prestigieuses à Paris, telles la salle Gaveau ou le Théâtre du Châtelet, dans le cadre de nombreux festivals en Europe, ainsi qu’en Asie et en Afrique. Il a notamment accompli une grande tournée dans sept grandes métropoles indiennes l’année dernière, après quelques dates en Corée du Sud.

Maxime Zecchini a déjà enregistré et diffusé six des dix volumes de son anthologie des œuvres pour la main gauche, qui comprennent des solos, des concertos et de la musique de chambre, qui sont distribués à travers le monde par Harmonia Mundi sous le label Advitam records. Il a par ailleurs orchestré des partitions pour la télévision et dirigé des comédies musicales avec la chanteuse Julia Migenes. Il est également l’auteur de nombreuses œuvres et transcriptions.

Son répertoire comprend notamment les transcriptions pour la main gauche qu’avaient faites le pianiste autrichien Paul Wittgenstein, de Gounod, Mendelssohn, Schuman, Grieg, Chopin, Schubert et Bach, après avoir perdu son bras droit pendant la Première Guerre mondiale. À propos de ce répertoire si particulier, le pianiste mauricien Dean Nookadu nous explique qu’il nécessite de rééquilibrer tout le poids du corps : « Tout peut se travailler au piano, mais cela nécessite une grande dextérité et d’apprendre à faire chanter les notes autrement et de mettre davantage la pédale à profit. Cela donne une écriture plus épurée, très différente des autres pièces pour deux mains. »