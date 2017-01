RÉCITAL PIANO/VOIX : Vagabondage dans l’univers des œuvres lyriques

Les chanteurs fétiches du pays se sont retrouvés autour du pianiste Paul Wilmot, qui a accepté de donner le récital « Echoes of the stage » à l’occasion d’un séjour d’agrément au pays. L’Audi Zentrum était comble vendredi 13 janvier, avec plus de 300 mélomanes invités par Opera Mauritius et Friends of the Opera, pour s’émouvoir sur quelques morceaux de bravoure à la voix et aussi au piano, sur des chants poignants et des joyaux de l’opéra italien, français ou allemand, si bien qu’à la fin lorsque Véronique Zuël, Katrin Caine et Jean-Michel Ringadoo ont repris le final sous les applaudissements, l’assistance s’est mise elle aussi à fredonner, voire même chanter franchement « Je t’ai donné mon cœur »…

Le répertoire qu’ont défendu les artistes vendredi dernier était particulièrement varié, montrant différentes facettes du potentiel vocal de chacun, donnant la possibilité à tous les spectateurs d’explorer leur propre émotivité à l’épreuve de ces différents styles vocaux, sachant que le timbre des trois chanteurs solistes nous sont familiers étant donné la fréquence de leurs prestations publiques. Mais Paul Wilmot a aussi proposé de l’instrumental, en commençant par exemple par une mise en condition sur la Polonaise héroïque de Chopin, jouée cette fois-ci dans un style peut-être plus martial que romantique, histoire de se mettre bien d’aplomb.

Plus tard, toujours dans la première partie, le pianiste anglo-américain a également proposé un morceau de virtuose, une paraphrase de concert inspirée notamment par le thème de Bella figlia dell’amore extrait de Rigoletto, dans laquelle Frantz Liszt expose en quelque sorte tout son intérêt pour les opéras de Verdi, compositeur des plus populaires et incontournable dans une période de grands remous politiques où l’on chante ses pièces en faisant la révolution ! Dans le même esprit mais dans un style pianistique très différent et tout aussi exigent, Paul Wilmot a également proposé en deuxième partie les Variations sur un thème de Carmen d’un des plus grands maîtres de piano du XXe siècle, Vladimir Horowitz. À travers cette atmosphère inspirée par zingaras et bohémiens, Horowitz magnifie encore le potentiel musical du plus célèbre opéra français.

Aux côtés de ces morceaux pour piano seul, il a également été possible de découvrir l’émotion que donne à entendre la voix nue de Véronique Zuel, apparue dans une sublime robe noire signée Blanche Création… Entendez par là une voix de pure émotion sans le trouble des mots tel que l’a imaginée Rachmaninov pour montrer le pouvoir émotionnel de cet instrument naturel, qui n’en demande pas moins à être sérieusement travaillé, pour atteindre la virtuosité des grands chanteurs. Cette vocalise donne une forme de d’étrangeté magique à l’exercice, lié au simple fait que l’auditeur doit lui aussi se laisser aller au fil des simples sensations provoquées par cette « voix-souffle », sans chercher à interpréter plus que de mesure et sans se laisser guider par le pouvoir du mental…

Lied et chants populaires

L’art lyrique n’est pas qu’opéra, des lieds et chansons italiennes étaient également au programme pour nous le rappeler. La soprano colorature Katrin Caine a offert une prestation en contraste avec la vocalise fluide et douce de Rachamaninov par son caractère tragique, sur le lied de Schubert Auf dem wasser zu singen (entendez « à chanter sur l’eau »), lente méditation sur la mort dans lequel le poète Friedrich Leopold exprime la nostalgie et la tristesse inspirées par le temps qui passe et cette vie qui nous échappe, que le narrateur est censé entreprendre dans une barque glissant doucement sur l’eau miroitante d’un soleil couchant…

Il faut aussi relever parmi les morceaux rarement donnés ici, les Berceaux de Gabriel Fauré, où l’inspiration poétique s’associe à la tradition mélodique française. « Le long du quai les grands vaisseaux/Que la houle incline en silence… » ce poème de Sully Prudhomme raconte la douleur des couples séparés par le voyage en mer. Toujours dans le registre de la douceur et de la tristesse, le chant de Paolo Tosti, Ideale, est un véritable bijou réservé aux ténors de talent, dans lequel le chanteur se prête à une rêverie tranquille propre à le faire exulter et exprimer les sentiments les plus ténus sur des aigus, susurrés du bout des lèvres.

Mais cette soirée n’avait pas qu’un océan de tristesse à offrir, à l’instar du superbe duo Zuel/Ringadoo dans les rôles de Violetta et Alfredo, il leur a également été donné de quoi s’égayer, se réjouir et se souvenir de quelques moments relevés d’opéra. Ils ont par exemple trouvé ce contentement avec un Mattinata (Ruggero Leoncavallo) plein d’allant et brillamment interprété Jean-Michel Ringadoo qui a déclenché des applaudissements appuyés, ou encore plus loin avec Katrin Caine dans Manon Lescaut, puis quelques extraits de La chauve-souris (Johann Strauss), ou de Cosi fan Tutte (Mozart), sans oublier bien sûr le seul moment au final où les quatre artistes ont marié leurs talents sur l’œuvre de Franz Lehar, un extrait du Pays du sourire, cette opérette qui a marqué l’histoire de l’art lyrique à Maurice.