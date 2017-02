RÉCLAMATION À L'ÉTAT POUR ARRESTATION ARBITRAIRE : L'ex-surintendant de la prison de Phoenix Chandursing Guttoo débouté

L'ancien surintendant de la prison de Phoenix, Chandursing Guttoo, avait logé une plainte en réclamation contre l'État pour arrestation arbitraire et illégale. L'ancien responsable de l'ex-prison de Phoenix avait soutenu dans sa plainte que le 26 octobre 2007, il avait été arbitrairement arrêté et interdit de ses fonctions à la suite d'un rapport de l'United Nations Sub-Commitee sur la prévention de la torture. Il lui était reproché d'avoir infligé un traitement inhumain à des détenus. Le juge Asraf Caunhye a rejeté sa plainte, concluant qu'après son arrestation, il avait été détenu pour une courte période pour les besoins de l'enquête et avait été relâché sous caution par la suite. La cour a trouvé qu'il n'y avait rien d'arbitraire ou illégal dans la façon de procéder de la police.

Depuis 2002, Chandursing Guttoo était en charge de la prison de la Bastille, à Phoenix. Le 16 et 19 octobre 2007, les membres de l'United Nations Sub-Committee sur la prévention de la torture avait effectué une visite à la prison lors de laquelle ils s'étaient entretenus en privé avec les détenus. Le 24 octobre, Chandursing Guttoo devait être interdit de ses fonctions sur la base d'une enquête qui avait été initiée contre lui après les allégations de certains détenus. Sa lettre d'interdiction devait faire état du fait que l'enquête avait révélé qu'il était directement impliqué dans le traitement inhumain d'un des détenus. Dans sa plainte, l'ex-surintendant explique qu'il avait été interdit de ses fonctions et n'avait pas eu l'occasion de s'expliquer. Le commissaire de prison lui reprochait aussi de ne l'avoir pas informé que certains détenus se plaignaient d'un mauvais traitement de la part de la Prison Security Squad. Le 26 octobre, Chandursing Guttoo a alors été arrêté et relâché sous caution le même jour après qu'une charge provisoire de Torture by Public Official ait été logée contre lui.

La charge provisoire avait été rayée en cour le 26 février 2009 et Chandursing Guttoo avait repris ses fonctions en tant que surintendant de la prison en décembre 2009. Il estime cependant avoir été victime d'une arrestation arbitraire et illégale. Mais le défendeur avait demandé que la plainte soit rejetée, arguant que le commissaire de prison ne s'était pas basé uniquement sur les allégations des détenus pour prendre des sanctions contre le surintendant mais avait pris en considération qu'il y avait une enquête de la police suivant le rapport de l'UN Sub-Committee sur la prévention de la torture. Il a soutenu que Chandursing Guttoo avait été arrêté car, durant l'enquête, la police avait des “reasonable suspicions” qu'il était impliqué dans des faits de torture sur des détenus. Après avoir écouté les deux parties, le juge Asraf Caunhye a conclu qu'après son arrestation, Chandursing Guttoo avait été détenu une courte période pour les besoins de l'enquête et avait été relâché sous caution par la suite. La cour a ainsi estimé qu'il n'y avait rien d'arbitraire ou d'illégal dans la façon de procéder de la police.