RÉCLAMATION DE RS 27,9 M : La demande de Building & Civil Engineering Co. Ltd rejetée

Une demande statutaire logée par Building & Civil Engineering Co. Ltd, réclamant Rs 27,9 M au Domaine des Alizées Ltée, représentant le paiement dû pour avoir réalisé le projet immobilier Le Domaine des Alizées Club & Spa, situé à Grand-Baie, a été rejetée par la cour suprême. Le juge Gérard Angoh, dans l'énoncé de son jugement, a conclu que Le Domaine des Alizées Ltd a pu établir qu'il y avait de nombreux désaccords entre les deux compagnies sur leurs dispositions contractuelles. La compagnie pourra de ce fait contester la somme réclamée.

C'est après un exercice d'appel d'offres que les services de Building & Civil Engineering Co. Ltd avaient été retenus pour la réalisation du projet immobilier Le Domaine des Alizées Club & Spa, comprenant ainsi la construction de 90 appartements. Le coût du projet était évalué à Rs 339,4 M et devait être complété le 28 février 2013. Toutefois, les deux compagnies sont entrées dans un litige, en raison de nombreux désaccords sur leurs dispositions contractuelles. Ils avaient ainsi référé le cas à un tribunal arbitral. Toutefois, le Domaine des Alizées Ltée devait contester les attributions tribunal arbitral et de ce fait, les deux parties se sont entendues pour que le Domaine des Alizées Ltée fasse un dépôt fiduciaire de Rs 27,9 M pour montrer que la compagnie était en position de payer en attendant le dénouement du procès devant la Cour suprême. L'argument du domaine des Alizées: cette somme ne représente « en aucun cas » un

« acknowledgement of debt » car elle compte contester la somme réclamée. Building & Civil Engineering Co. Ltd soutient quant à elle que ces Rs 27,9 M représente le paiement dû pour la réalisation du projet.

Dans l'énoncé de son jugement, le juge Gérard Angoh a pris en compte le fait que la somme réclamée par Building & Civil Engineering Co. Ltd est contestée par Le Domaine des Alizées Ltée notamment car elle dépassait le montant donné par le Quantity Surveyor. Le juge devait ainsi trancher en faveur du Domaine des Alizées Ltée. « Court is of the considered view that the applicant has been able to establish that pursuant to section 181 (4)(a) of the Act, it has a substantial dispute whether or not the debt as alleged by the respondent in its statutory demand is due and demandable ».