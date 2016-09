RÉCLAMATIONS DE PRÉAVIS ET D’INDEMNITÉS : Un ex-employé de la compagnie Therlite Ltd débouté

Un ex-employé de la compagnie Therlite Ltd qui avait saisi la Cour industrielle, réclamant Rs 298 100 comme préavis et une indemnité pour avoir été licencié « sans justification », a été débouté par la magistrate Ratna Seetohul-Toolsee. « L’employeur n’avait pas d’autre choix que de le licencier », étant donné qu’il avait reçu des avertissements dans le passé pour son mauvais comportement au travail et qu’il n’avait pas changé malgré tout, a-t-elle conclu.

Cet ex-employé avait travaillé pendant 118 mois comme opérateur à la compagnie Therlite Ltd. Mais en raison de son mauvais comportement envers ses collègues, il avait été convoqué à deux comités disciplinaires où son cas avait été étudié. Il lui était reproché d’avoir « défié son supérieur » et d’avoir « fait fi des avertissements de la direction » à son encontre. Il avait été convoqué à un comité disciplinaire une première fois le 2 octobre 2009 et avait admis les accusations. Le 5 octobre une lettre d’avertissement lui avait été adressée mais il avait refusé d’en prendre possession, soutenant qu’il avait réfuté les accusations portées contre lui. Selon la compagnie, l’ex-employé avait même demandé à ses proches de ne prendre aucune lettre de la direction de la compagnie.

En raison de sa désobéissance, il avait été suspendu de ses fonctions le 22 octobre et convoqué à un deuxième comité disciplinaire pour répondre de ses actes. Le 4 novembre 2009, il devait finalement recevoir sa feuille de route basée notamment sur les accusations fondées contre lui. Cependant, il devait soutenir que son licenciement était « injustifié », et s’était tourné vers la Cour industrielle, réclamant, entre autres, des indemnités.

Pour confirmer que l’ex-employé avait bien avoué ses actes, un Human Resource Officer de la compagnie avait été amené à produire les relevés des procès-verbaux du comité disciplinaire. De ces derniers, il a été prouvé que l’ex-employé avait pris connaissance des accusations portées contre lui et avait avoué les faits.

En cour, la magistrate Ratna Seetohul-Toolsee a trouvé que l’ex-employé avait « mal agi » en refusant les avertissements de la compagnie, d’autant plus qu’elles étaient « justifiées ». « By refusing to acknowledge the delivery of the letter of warning, plaintiff has prevented the defendant from duly exercising his power to make discipline prevail in its enterprise », a-t-elle indiqué. La magistrate a ajouté que l’ex-employé avait « l’opportunité de se ressaisir » après avoir été averti mais ne l’avait pas fait. Ce qui n’avait donné d’autre choix à son employeur que de le licencier.