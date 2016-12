RÉCLAMATIONS DE RS 10 M À L’ÉTAT : Un gynécologue débouté

Le Dr Veyasen Pyneeandee avait saisi la Cour suprême pour réclamer conjointement à l’État et au ministère de la Santé des dommages de Rs 10 M pour lui avoir causé préjudice. Il soutient qu’il occupait le poste de Senior Specialist dans le domaine gynécologique quand il a été suspendu pour avoir continué de pratiquer dans le privé sans avoir obtenu d'autorisation préalable. C’est ce que conteste le médecin. Dans un arrêt du Senior Puisne Judge Eddy Balancy, ce dernier a donné raison aux défendeurs, soutenant par ailleurs que, pour le poste qu’il occupait, il aurait dû faire une demande au ministère de la Santé pour être autorisé à pratiquer dans le privé.

Ce gynécologue de profession soutient qu'il avait accepté de venir travailler à Maurice, après s'être bâtit « une bonne réputation » au Royaume-Uni et en Australie, à la condition qu'il soit autorisé à pratiquer dans les secteurs public et privé. Un accord avait été trouvé et, par le biais d'une lettre du 3 juillet 1998, le Permanent Secretary au ministère de la Santé d'alors l'avait informé qu'il avait obtenu un contrat pour travailler comme Adviser in Obstetrics & Gynaecology au ministère de la Santé. La lettre faisait aussi mention des pouvoirs investis au ministère de la Santé, selon l'article 6 de la Public Health Act, de lui accorder le privilège de pratiquer dans les secteurs public et privé.

Environ 3 mois plus tard, dans une correspondance, le Permanent Secretary l'a informé qu'il a été promu au poste de Senior Specialist. Après avoir pris ses nouvelles fonctions, il devait continuer à pratiquer dans le privé. C'est ainsi que dans une lettre datée du 29 décembre 1999, il est informé qu'il est suspendu de ses fonctions pour n'avoir pas respecté les conditions attachées à son contrat de travail, soit notamment d'avoir continué à pratiquer dans le privé alors qu'il n'avait pas renouveler sa demande auprès du ministère. Le 20 janvier 2000, le gynécologue soumet alors sa démission au poste de Senior Specialist.

Le contentieux entre les différentes parties impliquées dans cette affaire est de déterminer si le privilège de pratiquer dans le privé était toujours en vigueur une fois que le gynécologue avait pris ses fonctions de Senior Specialist. Le gynécologue, pour sa part, soutient que ce privilège n'était pas devenu caduque une fois qu'il a pris ses nouvelles fonctions car il n'a jamais été informé que son nouveau poste impliquait qu'il ne pouvait plus pratiquer dans le privé. Et d'ajouter qu'il n'aurait pas accepté sa promotion s'il avait été informé qu'il ne pourrait plus offrir ses services dans le privé.

Dans son arrêt, le SPJ Eddy Balancy a souligné que les deux postes occupés par le Dr Veyasen Pyneeandee étaient différents et impliquaient ainsi différentes conditions. Le juge devait ainsi statuer que pour le premier emploi, il avait été informé que le ministère de la Santé l'autorisait à pratiquer dans le privé, selon les dispositions de la Public Health Act, alors que pour le second, aucune mention n'a été faite de l'autorisation d'exercer dans le privé. Le juge continue en ajoutant que pour le deuxième emploi, il avait été clairement stipulé que son poste serait sujet « to the laws, rules and regulations governing the public service of Mauritius », indiquant ainsi que l'appelant aurait dû renouveller sa demande au ministère s'il voulait continuer à exercer dans le privé, ce qu'il n'a pas fait, selon les preuves présentées en cour.