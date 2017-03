RÉCLAMATIONS DE RS 30 M À L’ICAC : Le Dr Kishan Malhotra veut amender sa plainte

Le procès en réclamation de Rs 30 M qu’intente MedPoint à l’Independent Commission Against Corruption a été appelé hier devant la Master and Registrar de la Cour suprême Shameem Hamuth-Lauloo. Actuellement à Maurice, le Dr Kishan Malhotra, gendre de Sir Anerood Jugnauth, souhaite apporter des amendements à sa plainte. Son homme de loi, Me Candayalsingh Seebaluck, Senior Attorney, a informé la Cour de l’intention de son client. L’affaire a été renvoyée au 28 mars. Un ordre de la Cour suprême, à la demande de l’ICAC, avait gelé la somme de Rs 144 M destinée au rachat de MedPoint. La direction de MedPoint trouvait cette décision abusive et avait demandé sa révocation. Bien que MedPoint ait obtenu la restitution des Rs 144 M, elle réclame des dommages de Rs 30 millions à la commission anticorruption pour le préjudice causé.