RÉCLAMATIONS DE RS 30 M À L'ICAC : Me Kailash Trilochun se retire comme représentant légal de MedPoint

Le procès en réclamation de Rs 30 M qu'intente MedPoint à l'Independant Commission against Corruption (ICAC) a été appelé jeudi devant la Master and Registrar de la Cour suprême, Shameem Hamuth-Laulloo. Me Kailash Trilochun, qui défendait jusqu'ici les intérêts de MedPoint, avait présenté une motion pour se retirer de l'affaire. La cour a accédé à sa demande. L'avouée Roshan Rajroop ne fera plus également partie de l'affaire. C'est désormais Me Candalyalsing Seebaluck qui devient l'avoué de la clinique. L'affaire a été renvoyée au 7 mars. Un ordre de la Cour suprême, à la demande de l'ICAC, avait gelé la somme de Rs 144 M destinée au rachat de MedPoint. La direction de MedPoint trouvait cette décision « abusive » et avait demandé la révocation de cet ordre. Bien que MedPoint ait obtenu la restitution des Rs 144 M, elle réclame des dommages de Rs 30 millions à la commission anti-corruption pour les préjudices causés.