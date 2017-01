RÉCLAMATIONS DE RS 50 M À SAJ : L'avocat de Ramgoolam obtient un renvoi pour fournir des précisions

La plainte logée par Navin Ramgoolam en Cour suprême, réclamant des dommages de Rs 50 M à sir Anerood Jugnauth pour les propos jugés « diffamatoires » qu'il avait tenus lors du meeting du 1er Mai à Vacoas, a été appelée ce matin devant la Master and Registrar de la Cour suprême. Lors de la dernière audience, l'avocat de SAJ cherchait des précisions dans la plainte logée par Navin Ramgoolam. Il voulait en outre savoir si ce dernier détient des comptes bancaires à l'étranger et s'il possède une Rolls Royce. L'avoué de Navin Ramgoolam, Me Hiren Jankee, a demandé un renvoi afin de finaliser les réponses. L'affaire sera de nouveau appelée le 3 mars.

Lors du meeting du 1er Mai, SAJ avait fait allusion à des événements survenus quand Navin Ramgoolam était étudiant en Angleterre. Selon SAJ, le leader du Ptr aurait « toujours abusé de ses pouvoirs politiques et de ses contacts quand il était Premier ministre afin d'obtenir de l'argent de façon illégale ». Dans sa plainte, Navin Ramgoolam soutient qu'il est médecin de formation et qu'il a même passé ses examens du barreau à l'Inner Temple, à Londres. Il estime être une personne jouissant d'une « bonne réputation, tant au niveau local qu'international ». L'ex-PM explique dans sa plainte que les propos de sir Anerood Jugnauth, tenus le 1er mai, étaient « intentionnels, car ce dernier savait que la tenue du meeting allait être diffusée » sur la chaîne de télévision nationale et des radios privées. « The Plaintiff avers that the Defendant willfully and maliciously uttered the aforesaid false and defamatory statements concerning the Plaintiff with a view to lowering him in the esteem of right thinking members of the public and to cause substantial prejudice to his reputation, both political and private », dit-il dans sa plainte. Navin Ramgoolam affirme aussi que les propos de SAJ étaient « faux » et avaient pour but « de faire croire à la population » qu'il est « malhonnête, sans scrupule et pas fiable ».

« By uttering the impugned words, the Defendant meant and was understood to mean that : ii) The Plaintiff is a criminal and has been arrested but managed to get away on account of his then political backing. (iii) The Plaintiff had received money illegally and unlawfully. (iv) The Plaintiff had received tainted money. (v) The Plaintiff is a dishonest, unscrupulous and/or untrustworthy person. (vi) The Plaintiff has made an abuse of his political powers and connections to obtain money for his own benefit from illegal and unlawful sources. (vii) The Plaintiff is not a fit and proper person to be a respected politician. (viii) The Plaintiff is not a fit and proper person to be the Prime Minister of Mauritius », peut-on lire de la plainte. Navin Ramgoolam réclame ainsi Rs 50 M de dommages moraux à SAJ. Les explications de l'ex-PM sont attendues le 3 mars.