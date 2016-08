RECONNAISSANCE NATIONALE : Hommage appuyé de la vice-présidence à Frank Richard

C'était tout simplement inévitable, pour le plaisir de plus d'un d'ailleurs les citations de William Shakespeare, le grand poète dramatique anglais et celles du philosophe indien Rabindranath Tagore, deux personnages dont feu Frank Richard a tant chéri et maitrisé les oeuvres, ont volé très haut, le mercredi 17 dernier, lors de la commémoration du centenaire de la naissance de ce grand pédagogue mauricien. Cette commémoration avait été organisée par le collège d'Etat qui porte son nom à La Tour Koenig, à Pointe-aux-Sables.

Outre les discours prononcés par la rectrice de l'établissement secondaire, le président de l'Association des parents et enseignants, Jean-Marie Richard, fils du pédagogue disparu, Jimmy Harmon, directeur du centre Nelson Mandela, il y a eu celui dans lequel le vice-président de la République, M. Barlen Vyapoory, a rendu un hommage très appuyé et largement mérité à Frank Richard, "le patriote, le chantre de la mauricianisation du cursus éducatif et l'homme universel".

Le vice-président de la République raconte: "Quand je suis entré au collège Royal de Port-Louis en forme I, le nom de Frank Richard résonnait à mes oreilles comme un enseignant admirable et hautement respecté. J'avais la forte impression et j'avais compris que lorsqu'il s'agit de l'enseignement de langue et de la littérature anglaises, pour reprendre les mots de Shakespeare, il enjambait le monde comme un colosse. J'appris de mes contemporains et des anciens élèves combien il était populaire pour ses leçons particulières. Les élèves de SC et de la HSC se pressaient en grand nombre à sa résidence à Curepipe; non seulement était-il un enseignant compétent, mais il était également très généreux, car dans un nombre de cas les leçons privées étaient gratuitement dispensées à ceux-là qui ne pouvaient se les payer."

Pour le vice-président, Frank Richard devait avoir une telle maîtrise des textes de littérature, particulièrement ceux de Shakespeare que lorsqu'il devait animer des émissions éducatives sur les ondes de la MBC, il n'avait aucune note écrite ! "Il ne faisait qu'arriver dans le studio et s'enquérir du thème qu'il devait traiter. Il ne lui suffisait que d'être informé du texte programmé et du chapitre — Julesd César, acte 3 scène 2 — et il en faisait une analyse magistrale d'une demie-heure".

Un grand leader et administrateur

Pour le vice-président de la République, Frank Richard avait démontré des qualités d'un grand leader et il sut exercer de l'autorité en tant qu'administrateur. Pour le vice-président, l'anecdote suivant en est l'illustration parfaite : "Il y a le cas survenu vers la fin des années 1960, quand le pédagogue occupait le poste de secrétaire permanent au ministère de l'Education. Un garçon avait brillamment réussi aux examens de la petite bourse (Junior Scholarship), mais s'était vu refuser l'admission au Collège Royal de Port-Louis par le recteur parce qu'il n'avait pas encore 11 ans. Ses parents s'en allèrent voir Frank Richard. Celui-ci fit comprendre au recteur que si l'élève était plus âgé, il n'aurait de toute façon pas été autorisé à concourir aux examens. L'enfant obtint ainsi son admission méritée. Ce cas fut un exemple non pas de soumission aux règlements, mais où il fallait être raisonnable, juste et compréhensif. Le secrétaire permanent Frank Richard avait démontré son leadership éclairé et son autorité, mais, plus encore, ce fut un cas où considération avait été donnée à un enfant doué." Selon le vice-President, "depuis c'est la politique appliquée au ministère de l'Education". Le petit garçon doué dont il est question "est maintenant un urologue de renommée mondiale pratiquant en France" a fait remarquer M. Vyapoori.

Fer de lance de la Mauricianisation

L'engagement de Frank Richard en faveur de la Mauricianisation du cursus éducatif primaire et secondaire a également profondément impressionné le vice-président de la République. "C'est Frank Richard qui a été à la pointe de cette politique et sous son leadership des Subject panels furent constitués pour produire des textes qui reflétaient la réalité mauricienne. Des guides pour enseignants furent également édités en même temps que ces derniers étaient formés. Et la mauricianisation de l'éducation devint une réalité".

Selon le vice-président, Frank Richard a légué à la Nation un rapport qui est une référence. Intitulé "Laying the Foundations", ce document a fini par être communément appelé "The Richard Report". Ainsi, quand on jette un coup d'oeil sur les recommandations qu'il avait faites, on se rend compte que la plupart d'entre elles ont été appliquées au fil des années.

Un homme universel et un patriote

Le vice-président de la République a dit partager l'avis exprimé par Surendra Bissoondoyal que Frank Richard fut définitivement "un Mauricien exemplaire, un patriote et un homme universel". Surendra Bissoondoyal avait été son collègue et ancien secrétaire de l'Institut de Pédagogie (MIE). Pour beaucoup, au sein de cette institution, Frank Richard était comme un père toujours prêt à déléguer des responsabilités au personnel, à aider les employés à se surpasser et à avancer dans leurs carrières. Pour citer Surendra Bissoondoyal, "Frank Richard était toujours un homme humble et à l'écoute des autres. Il était hors du commun. Lui qui avait vécu à une époque où le racisme battait son plein, que ce soit à Maurice ou en Angleterre, ou il a fait de brillantes études universitaires, il était dépourvu de tout préjugé raciste ou communaliste. Linguiste chevronné, pas seulement en Anglais, mais aussi en français, latin et grec, il voulait en même temps avoir une bonne connaissance de l'hindi". "Il venait souvent chez moi pour parfaire sa connaissance de cette langue, avec l'apport du professeur Basdeo Bissoondoyal", confiait Surendra Bissoondoyal. (NDLR : une anecdote très connue veut que lors de la cérémonie de remise de diplômes à l'Université de Londres, le nom de Frank Richard fut appelé en premier parce qu'il avait dominé tous ceux de sa promotion. En entendant prononcer son nom très british, toute la salle se mit debout pour applaudir, mais lorsqu'un solide gaillard au teint brun se mit à se diriger vers la tribune les acclamations s'arrêtèrent subitement et il y eut un froid glacial au moment ou il prenait son diplôme...)

Le vice-président de la République a dit avoir appris de Jean-Marie Richard que son père lui imposait ainsi qu'à son frère Régis de lire et de réciter les poèmes de Rabindranath Tagore. Le pédagogue aimait particulièrement "This is my prayer to thee, my lord" et "Where the mind is without fear", deux extraits du Gitanjali.

Pour sa part, Jean-Marie Richard a déclaré avoir retenu de son père défunt, entre autres qualités, sa fierté d'être Mauricien. "A l'époque, fin des années 1960, notre pays était tout récemment devenu indépendant. Beaucoup de membres de notre famille originaire de Saint-François, banlieue populaire extrêmement métissée et vivace de Port-Louis, avaient trouvé refuge dans les Plaines Wilhems après le sinistre épisode des bagarres raciales. Malgré les angoisses découlant des campagnes politiques de l'époque, les vagues d'émigration vers l'Australie et ailleurs, Pap a toujours entretenu cette fierté nouvellement trouvée en tant que pays naissant. Aux critiques de notre entourage et propres aussi à notre milieu et de ses préjugés, il rétorquait que rien ne valait la dignité reconnue à un peuple souverain qui avait son destin en mains et qui faisait confiance aux compétences des fils du sol. Il nous fallait dorénavant 'être fiers et responsables de notre passeport mauricien'".