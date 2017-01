RECONNUS COUPABLES DE COMPLICITÉ DE MEURTRE : Reprise des « submissions » dans le procès de Polocco et Legrand le 25 janvier

Steeve Serret, alias Polocco, et Christophe Legrand ont été reconnus coupables de complicité de meurtre en Cour intermédiaire le 12 janvier. Leur sentence pour leur implication dans le meurtre de Denis Fine, un Mauricien établi en France abattu d'une balle en pleine tête dans la nuit du 3 janvier 2010, est attendue. Ils ont comparu en Cour intermédiaire ce matin pour les plaidoiries avant leur sentence. Mes Rama Valayden et Neelkanth Dulloo, les avocats de Polocco et Christophe Legrand respectivement, ont demandé par ailleurs que le temps passé en détention préventive soit pris en considération pour une réduction de leur peine. Me Rama Valayden a pour sa part indiqué qu'une peine de 3 ans de prison serait justifiée dans ce cas. Selon les dispositions de la loi, les accusés encourent jusqu'à 10 ans de prison. L'affaire sera appelée à nouveau le 25 janvier pour que la police donne les détails sur le nombre de jours que Christophe Legrand a passé en détention. Steeve Serret a quant à lui passé 1 004 jours en détention préventive.

Pour rappel, le 12 janvier, Sada Curpen , qui était également poursuivi dans cette affaire, a été blanchi alors que Polocco et Legrand ont été reconnus coupable. Le magistrat Vijay Appadoo devait conclure que l'intention criminelle de nuire à Denis Fine avait été prouvée dans le cas de Polocco et Legrand qui, selon l'acte d'accusation, ont agi de concert pour nuire à Denis Fine. Ce dernier avait été abattu alors qu'il donnait une fête dans la véranda de sa maison, à résidence Maison-Blanche.