RECONNUS COUPABLES DE CORRUPTION : Des travaux communautaires préconisés pour deux douaniers

Deoraj Bhirgoo et Mooneshwarsingh Busawah, deux douaniers en poste au hall d'entrée de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, avaient été reconnus coupables en Cour intermédiaire le 27 février d'avoir laissé passer un couple sans avoir à vérifier leurs bagages contre une somme de 100 livres. Tous deux ont comparu en Cour intermédiaire ce matin pour les plaidoiries avant la sentence, que le magistrat Azam Neerooa prononcera le 11 avril.

Les deux douaniers étaient inculpés sous une charge de « public official using his office for gratification ». Ils étaient de service à l'aéroport SSR le 14 mars 2010 et s'occupaient du contrôle des valises lorsqu'ils ont approché une famille débarquant de Grande-Bretagne. Lors du contrôle des bagages, Deoraj Bhirgoo avait proposé au mari de ne pas attendre que tous ses bagages soient examinés en échange d'une somme de 100 livres, qu'il allait remettre à l'autre douanier, Mooneshwarsingh Busawah. Finalement, les deux complices avaient accepté 60 livres du couple pour les laisser passer sans contrôle. Pour ce faire, l'épouse avait placé l'argent dans une valise et un des douaniers s'est chargé de le ramasser avant de le mettre dans sa poche. Les douaniers se sont toutefois fait prendre par les enregistrements des caméras de surveillance de l'aéroport, dans lesquelles on pouvait voir l'épouse déposer l'argent dans une valise et Deoraj Bhirgoo s'approcher du bagage pour en prendre possession. Le couple, inquiété dans cette affaire, avait obtenu l'immunité du Directeur des poursuites publiques en échange de leur témoignage contre les douaniers. Dans l'énoncé de son jugement, le magistrat Azam Neerooa avait conclu que les deux douaniers ont « délibérément » usé de leurs fonctions pour obtenir une gratification.

Lors des plaidoiries, Me Gavin Glover, avocat du douanier Deoraj Bhirgoo, a préconisé des travaux communautaires à la place de la prison, faisant état des facteurs atténuants jouant en faveur de son client, dont son casier judiciaire vierge. Après avoir entendu les plaidoiries des avocats, le magistrat Azam Neerooa a fixé la date de la sentence au 11 avril.