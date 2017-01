C’est un nouveau dossier qui provoque la colère dans le milieu éducatif. Environ 200 « Educators for Holistic Education Programme », engagés sous le Youth Empowerment Programme (YEP), ont vu le poste leur passer sous le nez. Remontés, ces jeunes sont d’avis qu’ils ont été « utilisés » pour faire marcher ce programme et que ce sont d’autres qui viennent maintenant en récolter les fruits. Ils ne comptent pas rester les bras croisés, préviennent-ils.

« Quand on nous a recrutés sous le YEP, on nous avait dit qu’on allait nous considérer en priorité s'il y avait des postes à pourvoir. Aujourd’hui, nous constatons que tel n’a pas été le cas. Des 340 éducateurs recrutés par la Public Service Commission pour ce poste, seuls cinq sont issus du YEP. Les autres sont toujours placés sous contrat. Nous n’avons même pas été convoqués pour les interviews », disent ces jeunes, découragés par la tournure des événements.

Ces éducateurs ont été recrutés pour enseigner les arts, la santé et l’éducation physique, de même que les valeurs civiques et morales. Parmi eux, la majorité détient leur « degree ». Certains ont aussi leurs « masters », à l’instar de trois des cinq jeunes recrutés. L’appel à candidatures émis par la PSC en novembre dernier ne mentionne que le SC et le HSC, ainsi qu’une connaissance en informatique.

Alors que 340 éducateurs de Holistic Education ont été recrutés et sont formés par le MIE, ce sont les jeunes placés sous le YEP qui continuent de faire les classes dans les écoles. « Selon nous, c’est la raison pour laquelle on ne nous a pas recrutés, c’est-à-dire pour que les classes puissent continuer à se dérouler normalement », estiment-ils. Qui plus est, soulignent encore ces jeunes, eux aussi ont suivi des cours. « On nous a fait suivre des cours de natation à la piscine Serge Alfred. Nous sommes aussi partis au théâtre Serge Constantin pendant deux semaines pour des cours de théâtre, sans compter les cours de dessin. Actuellement, nous sommes en formation au Mauritius Institute of Education trois fois par semaine. Tout cela servira à quoi par la suite si on en recrute d’autres à notre place ? » questionnent les jeunes en colère.

Ils font d’ailleurs ressortir que des 259 jeunes recrutés au départ sous le YEP, beaucoup ont abandonné en cours de route car ils sont découragés. Qui plus est, ajoutent ces jeunes, « nous avons un salaire mensuel de Rs 10 000, alors que ceux recrutés par la PSC ont Rs 14 875 pendant leur période de formation », ajoutant : « De cet argent, nous devons payer notre propre transport, alors que le transport est remboursé pour les autres. Sans compter que des fois nous devons débourser de notre poche pour acheter le matériel à utiliser en classe. C’est une discrimination. C’est vraiment injuste ce qu’on a fait envers nous. »

Sollicité sur la question, le ministère de l’Éducation a renvoyé la balle au YEP et à la PSC. De son côté, Roland Dubois, responsable du YEP, fait, lui, comprendre que ce programme n’est qu’un placement. « Je ne sais pas qui leur a dit qu’ils allaient être recrutés, mais le YEP est un placement. Selon la procédure, l’employeur – dans le cas présent, le ministère de l’Éducation – nous fait une demande et nous envoyons une liste de candidats. Les jeunes ont droit à un “traineeship” pour un an. En ce qui concerne les recrutements, cela ne relève pas de notre responsabilité. »

Lors d’une conférence de presse pour faire le point sur la mise en pratique du “Nine-Year Schooling” en décembre dernier, la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, avait en effet cité le recrutement de 259 éducateurs pour le Holistic Education Programme ainsi que le recrutement imminent de 340 « trainees » par la PSC.