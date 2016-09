RED BULL CAR PARK DRIFT SERIES: Troisième titre d'affilée pour Emmanuel d'Hotman

Emmanuel d'Hotman a conservé son titre de champion du Red Bull Car Park Drift Mauritius à l'issue de la compétition de dimanche dernier tenue au Champ-de-Mars, à Port-Louis. Une troisième victoire d'affilée, après celle de 2014 et de 2015, qui lui permettra surtout de participer, une fois encore, à la grande finale internationale de Red Bull Car Park Drift Series prévue le 9 décembre prochain, à Oman.

Selon les organisateurs, la compétition de dimanche dernier a été très disputée avec la participation de 10 pilotes. Après le premier tour, six pilotes ont ensuite disputé la finale au cours de laquelle Emmanuel d'Hotman (375 points) s'est imposé de peu devant Jaisan Newaj (368 points), alors que Roshan Ramdin a lui terminé à la troisième place avec un total de 355 points. Selon les organisateurs toujours, c'est la maîtrise technique, la précision et la fluidité des trajectoires de la GT86 qui ont permis à Emmanuel d'Hotman de faire la différence. Sans compter le côté spectaculaire de la fumée et des rugissements de son moteur.

À l'issue de cette troisième victoire, Emmanuel d'Hotman a reconnu que les choses n'ont pas été aussi simples cette année surtout avec la grosse concurrence. Malgré la pression, a-t-il souligné, il a tout donné au dernier passage afin de faire la différence. « La scène du drift local s'est enrichie et nous savons nous entraider. À titre d'exemple, huit séances de formation et de pratique ont été organisées à l'intention des nouveaux et ce, grâce au soutien des pilotes les plus expérimentés. Les nouveaux vont encore s'améliorer et il faut s'attendre à des compétitions encore plus serrées à l'avenir. Mon objectif est de représenter dignement la République de Maurice lors de la finale à Oman. Je m'attends à une compétition très dure surtout avec un niveau extrêmement élevé », a-t-il déclaré.

À noter que les mordus du drift ont eu l'occasion, dimanche dernier, d'assister à trois passages de démonstration du pilote libanais Abdo Feghali, champion de drift et de rallye et expert de drift pour Red Bull.