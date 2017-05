REFORM PARTY - BHADAIN : « Pravind Jugnauth doit assumer ses responsabilités envers les victimes »

Le leader du Reform Party, Roshi Bhadain, a, lors d’une conférence de presse hier, réclamé au Premier ministre, Pravind Jugnauth, de « prendre tout de suite ses responsabilités » envers les victimes du SCBG. « S’il ne le fait pas, je représenterai légalement et gratuitement les grévistes en cour, et je ferai tout ce qu’il faut en utilisant toutes les informations dont je dispose pour les aider », a déclaré Roshi Bhadain.

Le leader du Reform Party est revenu longuement sur les conditions dans lesquelles la licence de la Bramer Bank a été révoquée par la Banque de Maurice, agissant « à l’instigation de l’ancien ministre des Finances », Vishnu Lutchmeenaraidoo. « Lorsque le gouvernement a pris la décision de révoquer la licence de la Bramer Bank pour les raisons que Vishnu Lutchmeenaraidoo et Basant Roi de la BoM connaissent, cela a entraîné la chute du groupe BAI. Cette banque avait Rs 4 milliards en bourse, qui ont du jour au lendemain été réduites à zéro », a déclaré Roshi Bhadain hier lors d'une conférence de presse. « Or, 75% des actifs la banque appartenaient à la compagnie d’assurance BAI, qui tombait alors sous ma responsabilité en tant que ministre des Services financiers. Toutefois, ni le ministère des Services financiers ni la FSC n’avaient été consultés lorsque la licence de la Bramer Bank a été révoquée alors que la SEM et les assurances relevaient de mes attributions », a-t-il ajouté.

Alors que « Vishnu Lutchmeenaraidoo avait disparu », Roshi Bhadain a expliqué comment ses collaborateurs et lui ont « travaillé dur » pour trouver une solution, « non seulement afin d'empêcher que les employés de la BAI ne perdent leur emploi, mais aussi pour rembourser les victimes » de la compagnie d’assurances. Ainsi, au moment où il a quitté le gouvernement, « nous avions remboursé Rs 10 milliards dans le paiement des victimes » du SCBG. « Sur 16 341 personnes affectées, 11 401 avaient récupéré leur argent sans aucune déduction. Tous ceux se trouvant au bas de l’échelle et ceux qui avaient investi moins d’un million de roupies ainsi que les personnes les plus vulnérables de la société ont été remboursés. À ceux qui n’avaient pas encore obtenu leur argent, deux options avaient été proposées », a encore expliqué le leader du Reform Party.

Le plus important pour lui est que le gouvernement a pris l’engagement de rembourser les victimes en plusieurs tranches. Ces engagements « ont été respectés l’année dernière », estime Roshi Bhadain, qui n’accepte pas que l'actuel ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, vienne dire aujourd’hui que le gouvernement ne dispose « pas d’argent pour les rembourser ». Pour l'ancien ministre des Services financiers, il est « du devoir » du nouveau ministre « de travailler et de rechercher une solution appropriée ».

« Absence de cohérence »

Roshi Bhadain a observé que le gouvernement a pris sous sa responsabilité trois des plus importants “assets” du groupe BAI, à savoir les activités bancaires, les assurances et l’ex-Apollo-Bramwell. À propos d'Apollo-Bramwell, il a observé que sur les Rs 700 M obtenues du groupe CIEL, Rs 500 M ont été utilisées pour rembourser les prêts et autres garanties sur les équipements de l’hôpital auprès de la SBM, alors que cet argent aurait pu « être utilisé pour le remboursement des victimes du SCBG ».

Interrogé par la presse, Roshi Bhadain a évoqué des solutions qui devraient être étudiées. Ainsi, estime-t-il, un gouvernement « ne peut gérer » deux compagnies d’assurances. « Ce n’est pas son rôle. La SICOM compte à peu près 70 000 “life policy holders” et la NIC, pour sa part, de 140 “life police holders”. Il y a ensuite les assurances générales dans lesquelles la SICOM opère très bien dans la mesure où la plupart des fonctionnaires y sont assurés. Dans le privé, la Prudence et Mauritius Union ont fusionné et, à la suite de cela, une compagnie s’est spécialisée dans les assurance-vie et l’autre dans la “general insurance”. On aurait pu faire la même chose avec les deux compagnies gouvernementales. Toutefois, il y a des restrictions légales concernant le taux de participation d’une assurance dans une autre compagnie d’assurances. La SICOM aurait pu acheter un pourcentage de la NIC, comme c’est le cas partout », a observé Roshi Bhadain.

Pour lui, rien n’empêche la SBM d’arriver à un accord opérationnel avec la NIC concernant les assurances. Par ailleurs, Roshi Bhadain a déploré « l’absence de cohérence » dans l’action gouvernementale. « Alors que le ministre des Finances a accepté d’injecter Rs 3,6 milliards en provenance des fonds publics dans la MauBank, l’ancien Premier ministre avait refusé d’utiliser l’argent public pour rembourser les victimes du SCBG. S’il avait accepté de le faire, il n’y aurait pas eu de grève de la faim », estime-t-il. Et d'insister sur le fait que le gouvernement « ne peut pas se permettre aujourd’hui de dire qu’il n’a pas d’argent pour rembourser » ces personnes. « C’est totalement faux et cette attitude va à l’encontre de l’engagement pris par le gouvernement », a-t-il soutenu.

« Tout pour protéger Pravind »

Commentant la situation au parlement, Roshi Bhadain considère que les explications données par la Speaker pour demander au Premier ministre de retirer les remarques ne sont « pas justes ». En premier lieu, il observe que la Speaker s’est gardée de rappeler que Pravind Jugnauth avait déclaré « licking my hands and other parts ». De plus, il estime que l’explication donnée « ne correspond pas à ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale » ce jour-là, comme l’indiquent le Hansard et l’enregistrement vidéo des travaux parlementaires. « Il n’est pas juste de dire que le Premier ministre a prononcé ces mots alors que la Speaker s’attelait à me rappeler à l’ordre. En vérité, c’est parce qu’il avait prononcé ces mots provocateurs que j’avais tourné mon dos. Si la Speaker avait bien fait son travail, je n’aurais pas été expulsé et aurais pu poser mes questions dans l’intérêt de mes mandants et des habitants. »

Il a par ailleurs cité une remarque de la Speaker alors que le ministre Gayan intervenait. Roshi Bhadain est arrivé à la conclusion que Maya Hanoomanjee « s’assimile à la majorité parlementaire et au gouvernement » et que « les débats parlementaires ne se font pas de façon westminstérienne et démocratique ». Le député du Reform Party a de plus critiqué la Speaker pour avoir qualifié Paul Bérenger de « shameful » et expulsé Shakeel Mohamed pour avoir dit que la Speaker « need a break to take some fresh air ». Pour Roshi Bhadain, « une telle remarque ne mérite pas qu’un député soit victime de la sanction suprême », à savoir l’expulsion de l’hémicycle. Le parlement, ajoute-t-il, « n’opère pas de façon démocratique » vu que « tout est fait pour protéger Pravind Jugnauth ».

Roshi Bhadain a aussi reproché à Pravind Jugnauth de « trop traîner avec ses réponses » lors de la tranche parlementaire réservée au Premier ministre. Ce qui ne lui permet pas de répondre à des questions qui lui sont adressées en sa capacité de ministre des Finances, de gestionnaire des finances du pays et des institutions tombant sous la tutelle de son ministère. Le leader du Reform Party a estimé qu’une tranche supplémentaire devrait lui être accordée en tant que responsable du ministère des Finances. « Nous opérons dans un système dictatorial », a-t-il poursuivi.

S’agissant de la loi sur la facilitation des affaires, Roshi Bhadain estime que c’est « grâce à mon intervention » que le texte de loi n’a pas été adopté mardi et que les débats ont été ajournés à la semaine prochaine. Il a expliqué que les termes de la clause de la Companies Act qui doivent être amendés « ne correspondent pas à celle citée dans le texte du Business Facilitation (amendment) Bill ». Par ailleurs, Roshi Bhadain a estimé que ce texte de loi ne devrait pas simplement prendre des mesures pour améliorer le classement de Maurice sur l’indice de la facilitation des affaires de la Banque mondiale, mais « devrait apporter de vraies mesures pour faciliter les affaires ».