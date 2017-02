REFORM PARTY : Roshi Bhadain présente dix “New Governance proposals”

Un mois après son lancement, le nouveau parti politique de l’ex-ministre de la Bonne Gouvernance, Roshi Bhadain, a établi ses dix New Governance proposals ainsi que ses dix fundamental beliefs. Parmi l’une des croyances fondamentales du parti, le leader du parti met l’accent sur « une solution unifiée contre les préjugés liés aux communautés, castes, croyances et sexes ». Lors de sa conférence de presse lundi, il devait brandir la photo d’une fillette de foi chrétienne à Grand-Bassin à l’occasion de Maha Shivaratree et soutenir que « c’est cela l’île Maurice de demain ».

Les propositions d’une nouvelle manière de gouverner du Reform Party sont comme suit : réduire le nombre de ministres de 24 à 18 ; réduire leur salaire de 10 % ; limiter le mandat des ministres à deux députations consécutives ; abolir le système actuel de per diem pour les ministres et les hauts fonctionnaires et faire de sorte que seules les dépenses approuvées soient couvertes ; soit une voiture de fonction soit une voiture duty free pour les ministres et les hauts fonctionnaires et non les deux. Par ailleurs, le Reform Party souhaiterait que soit rendu obligatoire pour tous les conseillers de rendre publique leur déclaration de biens annuellement. Quant aux fonctionnaires siégeant au conseil d’administration de corps para-étatiques, ils devraient selon le parti être payés seulement un « nominal fee to cover their expenses ». De plus, les ministres devraient présenter annuellement les missions accomplies par leur ministère sur Internet. Le Reform Party souhaite aussi que soit introduite au sein de chaque ministère une Complaints Handling Team en vue de régler les problèmes de la population en 48 heures. Il veut en outre instaurer un Prime Minister’s Youth Forum où le premier ministre discuterait avec les jeunes sur une base mensuelle en vue de faciliter la formulation de politiques pour eux.

S’agissant des dix croyances fondamentales, le parti prône des politiques basées sur le raisonnement pratique par opposition à l’idéologie ; de nouvelles idées et de l’innovation pour répondre à l’évolution des besoins de tous ; travailler pour l’intérêt collectif et non pour son propre intérêt ; avoir un esprit ouvert sur nos valeurs religieuses et traditionnelles ; protéger et améliorer les droits et la liberté des individus ; réduire l’écart entre riches et pauvres pour une société plus juste ; la transparence au niveau des institutions ; la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics.

Concernant les Party Rules, il y a comme déjà énoncé avant : un parti où le leadership sera limité à 10 ans ; 30 % des candidats seront des jeunes de moins de 40 ans ; 30 % seront des femmes ; dans chaque circonscription, il y aura au moins un candidat qui habite la région ; déclaration des avoirs par les candidats ; les candidats devront rendre publique leur fiche d’impôts ; les candidats ne pourront avoir des proches déjà candidats pour éviter des clans/dynasties ; les candidats au leadership seront des Mauriciens ayant vécu à Maurice au moins cinq ans et ils ne détiendront pas une double nationalité ; une rotation dans les postes à responsabilité et présentation du bilan financier du parti par une grande firme de comptabilité pour la transparence.