RÉFORME—FONCTION PUBLIQUE: SAJ préside un comité

Le Ministre Mentor, sir Anerood Jugnauth, présidera un comité ministériel dans le cadre de la réforme du service civil. C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Fonction publique, Eddy Boissezon, à la presse ce matin à l’issue de l’ouverture d’une session de formation destinée aux 31 nouvelles recrues pour le poste de “Word Processing Operators” dans la fonction publique.

« Nous avons déjà présenté un projet. Un comité ministériel présidé par le Minister Mentor sera mis en place dès son retour au pays pour travailler dessus. SAJ a une grande expérience concernant le fonctionnement du service civil. Une dizaine de ministères seront concernés », soutient le ministre de la Fonction publique, Eddy Boissezon. Et d’ajouter que le travail en est encore « à un stade préliminaire », précisant que « cela prend du temps car quand on travaille avec des gens, ce n’est pas facile et il faut prendre en considération beaucoup de choses ».

Y aura-t-il une fusion entre le Pay Research Bureau (PRB) et le National Renumeration Board (NRB) ou le PRB opérera-t-il sous l’égide du ministère de la Fonction publique, comme le craignent les syndicats ? « Il y aura une réforme structurelle et on travaillera sur l’amélioration du service offert par le PRB. Mais tout dépendra du travail qui sera fait au niveau du comité. La réforme touchera les conditions de travail et les salaires. Les changements seront effectués pour le bien du personnel », indique-t-il. Interrogé sur les critiques à l’encontre de la Public Service Commission (PSC) concernant la délégation de ses pouvoirs de recrutements dans certains secteurs ou le recrutement des fonctionnaires sans passer par des interviews, Eddy Boissezon précise que « la PSC ne tombe pas sous son ministère ».

« Li enn institision. Li nome par prezidan larepiblik. Nou pe koz transformasion servis sivil. Kapav kan nou pou travay, nou pou ena bann rekomandasion ki nou pou avoy PSC », affirme Eddy Boissezon, en soulignant que le rôle du ministère de la Fonction publique est d’envoyer les requêtes des différents ministères pour le recrutement du personnel. « Il y a certes une ligne de communication entre nous, mais je ne donne pas d’ordre à la PSC. On ne recrute pas. »

Eddy Boissezon indique qu’il y a des formations continues à l’intention des fonctionnaires. « Nous faisons aussi des “performance appraisals” pour voir les faiblesses des gens et on les forme. » Et d’indiquer que son ministère bénéficiera bientôt du soutien de différentes ambassades, dont celles d’Australie et de France, pour la formation des fonctionnaires. « Au lieu de donner des bourses étrangères, qui profitent à une personne, nous préférons faire venir les formateurs pour qu’un plus grand nombre de gens puissent en bénéficier. »

Eddy Boissezon a aussi souligné que « serving the public is a sacred duty requiring your full commitment ». Il poursuit : « Let me tell you that citizens, today, are more aware of their rights and have better access to information on public services. It is, therefore, my duty as Minister of Civil Service and Administrative Reforms to request you to develop the right work attitudes as your delivery standards will determine customer satisfaction. » Il indique aussi que le gouvernement « fait confiance » à son service civil, lequel joue un rôle « important » dans le soutien de la bonne gouvernance et la mise à exécution de son programme. Le recrutement dans la fonction publique, dit-il, « est une priorité du gouvernement ». Et de conclure : « Le budget en cours prévoit de pourvoir 12 728 postes vacants, dont 7 142 nouvelles recrues et 5 586 promotions. Depuis le 31 janvier dernier, 5 009 postes vacants ont été occupés, dont 3 294 nouvelles recrues et 1 715 pour des promotions. »