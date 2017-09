RÉFORME INSTITUTIONNELLE : L'AFD finance une étude sur la restructuration de Landscope

L'Agence française de développement (AFD) a consacré une enveloppe d'aide d'un montant de Rs 4,2 M pour le financement d'une étude sur la restructuration de Landscope. Cette aide française s'inscrit dans le cadre d'une subvention d’aide au développement local mise à la disposition de Maurice par l'AFP et qui arrivera à terme en décembre.

Cinq firmes françaises et européennes présélectionnées ont été invitées à soumettre leurs propositions en vue de la fourniture de services consultants pour « une mission d'appui à la restructuration ». Il s'agit notamment de Algoe, de EY-Equipe CCAS/ILAS, de CMI, de Sodiac et de Verso. La création de Landscope (Mauritius) Ltd fait partie de ce vaste programme de réforme du secteur public. Landscope, qui résulte de la fusion de plusieurs entités – soit State Property Development Company Ltd, Business Parks Mauritius Ltd, State Land Development Company Ltd, Belle Mare Tourist Village Ltd, Le Val Development Ltd et Les Pailles International Conference Centre –, est engagée dans le développement de la propriété foncière et immobilière de l’État.

« Au vu des changements, il est prévu que le mode de fonctionnement de la direction générale sera totalement revu et que des changements importants au sein de l'organigramme de la société sont à prévoir afin qu’elle ait les ressources humaines, le leadership et les compétences requises pour mener à bien ce changement organisationnel », explique Gérard Sanspeur, président de Landscope. Le consultant aura pour tâche de définir le profil de l’équipe de direction générale, permettant ainsi la sélection et l’embauche, en toute transparence, d’une équipe de direction générale pour définir les orientations stratégiques de la société, piloter sa performance et gérer le capital foncier et les biens immobiliers de l’État. « L’équipe de la direction générale devra répondre non seulement aux exigences usuelles, par rapport à leur qualification et leur expérience professionnelle, mais devra aussi démontrer sa capacité de planification stratégique et de gestion, ainsi qu'une expertise spécifique dans le domaine de projets immobiliers à grande échelle, incluant le développement économique, la gestion des ressources, l’urbanisme, les nouvelles technologies et les lois en vigueur, afin de mener à bien divers projets pour le compte de l’État », précise Gérard Sanspeur.

Landscope a été investie par le gouvernement d’une mission nationale pour le lancement de projets fonciers importants, la réhabilitation urbaine et la gestion des biens immobiliers, que la compagnie entend accomplir grâce à la mutualisation des ressources et une gestion « plus intelligente » des actifs immobiliers du gouvernement. Les principales raisons régissant cette amalgamation portaient sur l’élimination des chevauchements de fonctions, la création de synergies et d’une plus grande valeur ajoutée, l’élimination des gaspillages et l’amélioration générale de l’efficience dans la gestion des actifs fonciers et immobiliers les mieux situés de l’État. Landscope, en devenant un acteur majeur de l’aménagement national, doit se doter des outils nécessaires pour mener à bien les opérations de développement d’intérêt public.

Les objectifs clés de la restructuration de Landscope consistent à développer une structure organisationnelle de taille optimale, qui donnera lieu à la mise en place d’un canal de communication efficace et qui facilitera la prise de décision. Mais aussi d'améliorer la situation financière de la compagnie en augmentant les revenus existants, les économies, les réserves de liquidité, et passer en revue le portefeuille des dettes et obligations de remboursement de Landscope, en sus de créer un portefeuille d’activités optimisé pour Landscope, menant à un bon positionnement des divisions d’affaires individuelles sur le marché, de simplifier et améliorer les processus de l’organisation et de développer des systèmes de contrôle qui sont facilement gérables afin d’assurer la stabilité financière, l’efficience et l’efficacité, et de faire une utilisation optimale des ressources par le biais d’une mise en lien améliorée entre le savoir et le savoir-faire, entre autres.