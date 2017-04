RÉFUGIÉE EN ITALIE: Nandanee Soornack s'adressera aux médias mauriciens le 19 avril

C'est de Milan, en Italie, que l'amie de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, Nandanee Soornack, qui avait quitté le pays brusquement à l'annonce de la défaite du Parti travailliste en décembre 2014, s'adressera aux médias mauriciens, qu'elle a invités par les soins de son avocat, Me Raj Boodhoo. Un exercice que celle-ci effectuera pour la première fois depuis qu'elle a quitté le pays, il y a maintenant un peu plus de deux ans.

Nandanee Soornack tient en effet une conférence de presse le mercredi 19 avril à 14h, heure de Milan, à l'hôtel Dei Cavalieri Milano. Une invitation par voie électronique a été adressée dans ce sens depuis quelques jours à toutes les rédactions de Maurice ainsi qu'à de nombreux journalistes. Dans une deuxième correspondance, le bureau de l'avocat de Nandanee Soornack demande aux journalistes qui prévoient d'assister à cette conférence de presse de se munir de leur carte de presse pour avoir accès au lieu de la rencontre.

COUR—BLANCHIMENT D'ARGENT: Sada Curpen pas autorisé à se rendre en France

Sada Curpen, poursuivi sous deux charges de blanchiment d'argent devant la Cour intermédiaire, avait demandé la levée temporaire de l'interdiction de voyager pesant sur lui afin de pouvoir se rendre en France voir sa mère souffrante et son fils, qui y vit. Toutefois, dans son “ruling”, la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing n'a pas accédé à sa demande. Son procès débutera le 7 juillet.

Dans son “ruling”, la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing a indiqué que Sada Curpen fait l'objet « de graves accusations ». Elle a aussi rappelé que ce dernier possède également un passeport français, ce qui lui donnerait la possibilité de fuir le pays, la police mauricienne ne pouvant plus dès lors avoir de contrôle sur ses déplacements. La magistrate a aussi indiqué qu'il n'a pu être prouvé qu'il y avait « une nécessité absolue de devoir quitter Maurice ». Elle a de fait rejeté la demande. La police avait objecté à cette motion de levée temporaire du “Prohibition Order”, avançant notamment le fait que l'accusé pourrait fuir la justice mauricienne. Sada Curpen était représenté lors des débats sur cette requête par Me Gavin Glover, Senior Counsel.

Sada Curpen est cette fois poursuivi sous deux accusations de blanchiment d'argent. Selon les enquêteurs, le 7 mars 2010, il avait été arrêté à l'aéroport de Plaisance avec 28 800 euros et Rs 43 550, sommes que la police suspecte provenir d'une activité illégale. La police avait aussi saisi Rs 285 000 le 9 mars 2010 à son domicile, à Bois-Pignolet, Terre-Rouge. Sada Curpen a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.