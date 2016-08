REFUS D'UN PERMIS DE VENTE D'ALCOOL : Un commerçant ne pourra contester la décision de la MRA

Deonand Leelodharry, qui tient un commerce à Pamplemousses et détient une “general retailer’s shop licence”, avait fait une demande auprès de la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour obtenir un “retailer of liquor and alcoholic products” pour la vente d'alcool. La MRA avait rejeté sa demande sur la base que plusieurs commerces vendaient déjà de l'alcool dans sa région, ajoutant qu'un lieu de culte se trouvait à proximité de ses locaux. Deonand Leelodharry avait alors décidé de contester cette décision par le biais d'une révision judiciaire. Mais sa demande a été rejetée par les juges Saheeda Peeroo et Prithviraj Fekna, qui ont trouvé que la décision de la MRA était justifiée.

Deonand Leelodharry voulait contester cette décision jugée « flawed, unreasonable and lacking legal basis». Le commerçant avait fait sa demande à trois reprises, notamment en 2009, 2013 et 2015. Si sa demande avait initialement été rejetée, la MRA ayant trouvé qu'il existe déjà un bon nombre de commerces vendant de l'alcool dans la région, elle devait par la suite aussi expliquer la présence d'un lieu de culte à proximité des locaux du commerçant pour justifier sa décision de ne pas lui accorder de permis. Deonand Leelodharry avait contesté cette décision soutenant que bien qu'il existe déjà d'autres commerces, plusieurs d'entre eux se trouvent à proximité du lieu de culte et avaient pourtant obtenu leur permis de vente d'alcool. La MRA avait contesté cette demande en droit arguant que le demandeur n'avait pas mis en cause la partie appropriée dans cette affaire et que la plainte logée aurait dû être formulée contre le directeur de la MRA, et non la MRA en tant qu'entité. Les hommes de loi de Deonand Leelodharry avaient alors soutenu que des erreurs procédurales ne devraient pas constituer un obstacle pour rendre justice dans cette affaire car l'action légale était dirigée contre la MRA, qui est de facto représentée par son directeur. Les juges ont retenu les arguments de la MRA, indiquant que les lettres envoyées par la MRA au sujet des demandes de permis portaient la signature de deux autres personnes au nom du directeur et qu'il n'était pas certain, dans ce cas, que ce soit le directeur de la MRA lui-même qui avait pris cette décision. La cour a de fait rejeté sa demande. « Had the Director been acting in his personal name, he would have been precluded from using the letter-head of the MRA. But the law fives the power to him to decide applications for liquor licences in his capacity as the holder of the posts of the Director-General of the MRA. The applicant cannnot therefore say that hehas been misled by the letter-head of the paper used by the Director-General to reply to him », ont conclu les juges.