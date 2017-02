REFUS DE SE SOUMETTRE À UN ALCOOTEST: La cour annule une amende et la disqualification d’un automobiliste

Un automobiliste, Sanjay Panchaye, avait, devant le tribunal de Rose-Hill, écopé d’une amende de Rs 5 000 pour refus de soumettre un échantillon de son sang sous une première charge, d’une amende de Rs 13 000 et vu son permis de conduire suspendu pendant 12 mois pour avoir été trouvé ivre dans un véhicule. En appel, seul l’amende de Rs 5 000 a été maintenue.

Sanjay Panchaye avait fait appel de la sentence en avançant trois raisons, et notamment qu’il n’avait pas reçu les avertissements appropriés en accord avec l’article 123H (5) de la Road Traffic Act (RDA). Les juges Rita Teelock et Benjamin Marie Joseph, qui ont coprésidé ce procès en appel, lui ont donné raison sur un point, soit le fait que les avertissements administrés à l’appelant n’étaient pas conformes aux articles 123H (5) et 6 de la RDA.

Ils ont ainsi renversé la sentence de Rs 13 000 et la disqualification de son permis. Ils ont toutefois maintenu l’amende de Rs 5 000, statuant que le magistrat avait jugé crédible le témoignage du constable qui avait interpellé l’accusé avant de rendre son verdict sur son refus de se soumettre à un alcootest.

Sanjay Panchaye avait été interpellé alors qu’il était assis derrière le volant d’un camion stationné. Le constable l’avait trouvé avec une bouteille de vin à la main et avait constaté qu’il était le conducteur du camion car les clés étaient en sa possession. L’informant du délit qu’il commettait, le constable lui a demandé de se soumettre à un alcootest, ce que Sanjay Panchaye a refusé de faire, indiquant qu’il ne conduisait pas. Il avait aussi refusé de soumettre des échantillons de son sang pour des tests.

Le constable l’a alors emmené au poste de police pour une enquête, mais il avait refusé de donner des dépositions. L’appelant avait soutenu que le magistrat de la Cour inférieure avait failli en statuant que le témoignage du constable en question était crédible car les preuves présentées en cour ne concordaient pas avec son témoignage. Les juges ont toutefois rejeté ce point d’appel. L’appelant était représenté par Me Neelkanth Dulloo et l’avoué Khaviraj Bokhoree.