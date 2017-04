REGARD DE FEMME - ANCIENNE ENSEIGNANTE : Denise Ahkon, « Le bénévolat est un don de soi »

Ancienne enseignante en Home Economics au collège Lorette de Port-Louis, Denise Ahkon fait aujourd'hui du bénévolat et aide pour la catéchèse tout en étant proche des “Mam Sans Baz”. « Ce sont les petits gestes au quotidien qui peuvent amener de la joie sur le visage d’une personne dans le besoin. Le bénévolat doit faire partie de la vie de chaque être humain. C’est un don de soi », dit-elle.

Celles qui ont eu pour enseignante Denise Ahkon dans les années 80’ au collège connu alors comme le Couvent de Lorette de Port-Louis ont eu de la chance. De cette ancienne enseignante émanent en effet une douceur de la voix et un sourire à désarmer le cœur le plus endurci. Sa passion pour la couture, la broderie et le crochet l’a conduite à l’enseignement dans la matière Home Economics. En 37 ans de carrière accomplie, cette retraitée du Ward IV, aujourd'hui septuagénaire, cultive un autre amour, celui « du don du partage ».

Denise Ahkon a grandi dans une famille nombreuse. Et pour cause : huit enfants composaient son clan familial tandis que, du côté de sa tante, on en comptait 18. D’abord, Denise se passionne pour la couture, un créneau qu’elle affectionne particulièrement et qui lui a permis d’embrasser une carrière dans le professorat. « Pour travailler avec les jeunes, il faut avoir un grand sac de patience et beaucoup de courage », dit-elle sur un ton enjoué.

« Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial. Le bénévolat est donc un don de soi librement consenti et gratuit », fait remarquer Denise Ahkon, qui raconte que l’appel au bénévolat lui est venu à un âge relativement jeune, à 15 ans pour être plus précis. « J’ai débuté dans la Légion de Marie, où j’avais appris à prier, à aider et à servir. Toutes les semaines, je m’engageais à faire une heure de bénévolat en rendant visite aux personnes âgées et aux enfants. » Si la voix de Denise apaise, elle dira que, parfois, les élèves l’auront trouvé un brin autoritaire. Et d’ajouter, en rigolant et tout en faisant un clin d’œil, que « l’autorité est le trait de caractère des perfectionnistes ».

« Robe en songes »

Elle ouvre une parenthèse : « Je me souviendrai toujours des paroles du regretté père Henri Souchon, qui me disait : « Denise, dans les coups durs, fais-toi une robe en songes. » J’étais interloquée par ses propos et j’ai compris que quand l’eau coule sur les brèdes songes, tout part. C’est une manière de me dire qu’au lieu d’être découragée, « fais de ton vêtement une robe en songes », qui devient imperméable pour te protéger de ce qui entrave ta route. »

Denise reconnaît que le bénévolat l’a contrainte aussi à voir la misère de près, à côtoyer les clochards, ces « Mam Sans Baz » qui attendent une bonne âme pour leur venir en aide. « Le père Souchon voulait que je cuisine pour les « Mam Sans Baz » et moi je ne me sentais pas prête. Un jour, alors que je voulais fuir, il m’a attendu sur le banc de l’église et m’a demandé de cuisiner 15 livres de riz, quantité qui est par la suite passée à 20 puis 30 livres, pour les SDF. Juste du riz, sans curry… » Chez Denise s’opère alors tout un questionnement sur la manière de vivre de ces clochards. « Je ne comprenais pas pourquoi ils n’avaient pas un toit, de quoi manger et se vêtir. Et quand ils me répondaient « mo malade, mo fami inn rejet mwa, mo zenfan dan problem », je sentais cette nécessité de leur venir en aide. Avant, j’avais de l’aide pour cuisiner, mais aujourd’hui que j’ai à charge mon mari, je préfère récolter des dons pour les démunis. Les gens me font confiance et chaque don est une aide reversée à une personne nécessiteuse. Je fais de la catéchèse, je suis toujours à aider ceux qui sont dans la détresse. »

Pour Denise, la recette pour réussir dans cette voie, c’est « de se remémorer les grâces que Dieu nous fait ». Et il en est de même pour le bénévolat qui, souligne notre interlocutrice, est « un juste retour des choses ». Elle poursuit : « Ce sont les petits gestes du quotidien qui peuvent amener de la joie sur le visage d’une personne dans le besoin. Une main tendue, une parole réconfortante. L’unité familiale, l’amour et l’amitié sont les piliers. »

Denise Ahkon se réfugie dans la prière, qui est devenue « sa nourriture quotidienne ». Pour elle, « c’est celui qui est en haut qui décide de notre vie, et pas ceux qui sont sur terre ». Au mois de janvier dernier, les filles de Lorette de Port-Louis, désormais âgées de la soixantaine, s’étaient réunies, certaines ayant même fait le déplacement outre-mer juste pour se revoir. Malgré son grand âge, Denise Ahkon puise sa joie de vivre dans le regard des autres et dans son jardin. « Je suis admirative devant mes plantes et mes roses. Pour être bien dans sa peau et pour se mettre au service des autres, il faut savoir trouver de la joie dans les petites choses de la vie. Cela générera du positif et c’est cette « positive attitude » qui fait qu’on est capable de s’occuper de l’autre. Le bénévolat, c’est une vocation du cœur et de l’esprit, c’est ce qui nous maintient en vie, car exister pour l’autre, c’est aussi prendre le temps de vivre. »