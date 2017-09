REGGAE LOVE FESTIVAL LE 7 OCTOBRE : Le chanteur Jah Cure à Maurice

Artist Booking Mauritius et Coulisse VIP Ltd organiseront le Reggae Love Festival avec, comme invité, Jah Cure, le samedi 7 octobre au stade Anjalay, à Belle-Vue Harel. L'initiative revient à Lloyd Auguste et Borghini Naidu, qui ont, au cours d'une conférence de presse hier après-midi, expliqué les étapes leur ayant permis de faire venir sur le sol mauricien cet artiste, qui serait « le plus sollicité en Afrique ».



« Nous avons mis en branle la machine dès qu'Adonia, le producteur de l'artiste, nous a contactés en juillet », relatent Lloyd Auguste et Borghini Naidules, les organisateurs. « “Vous avez de la chance”, nous a dit Adonia. “You can book Jah Cure”. Nous n'avons pas perdu notre temps et n'avons pas lésiné sur les moyens. Nous avons rédigé un contrat en béton avec le producteur, incluant les billets d'avion, la logistique, les instruments de musique et une équipe de 11 musiciens venant de Jamaïque. Le producteur est très exigeant. Nous n'avons aucune raison de le décevoir », précisent Lloyd Auguste et Borghini Naidu.

Plus de Rs 3 millions ont été investies dans ce Reggae Love Festival. Les deux organisateurs souhaitent réunir une « très grosse foule » le jour du concert. « Nous avons également fait de la place pour les artistes locaux et surtout les jeunes qui ont du talent », ajoutent-ils. Lloyd Auguste regrette toutefois l'attitude de certains organisateurs de concerts, qui « fer bann demars ki pas korek ». Il avance que « zot kouver nou lafis ek zot lafis, sirtou dan bann landrwa stratezik ». Pour lui, « o lie nou solider, zot fer bann travay ki pa bizin ». Lloyd Augste rappelle avoir dans le passé fait venir Gilbert Montaignier à Maurice. Il avait en outre organisé le concours Miss Rodrigues.

Les artistes qui assureront l'animation durant cet événement sont Jahrimba des Seychelles, I'm Borghini, The Prophecy, Lin and Otentik Groove, Jason Heerah, Natir Chamarel, Natty Gong et Manna C, Gnamik, Bigg Frankii et Eric Real Rasta. Les guest Dj sont DJ Teddy Jam de Dubaï, DJ Steven de France, DJ Not nyce des Seychelles ainsi que des Dj mauriciens.