RÉGION AFRIQUE—SAJ: « La mauvaise gouvernance mène aux malversations et à la corruption »

« La mauvaise gouvernance mène aux malversations et à la corruption », a affirmé ce matin le Premier ministre sir Anerood Jugnauth, qui procédait à l'ouverture de la 47e conférence des parlementaires du Commonwealth de la région africaine. Le Premier ministre a rappelé que le Parlement « est un forum qui donne l'occasion aux députés d'exposer les problèmes et les besoins de leurs mandants, en particulier les pauvres et les marginalisés ».

« C'est à travers vos interventions au Parlement que vous réussissez à attirer l'attention du gouvernement sur les aspirations de vos mandants et réussir ainsi à promouvoir la paix sociale et la stabilité. And when there is peace and stability, there is development », a-t-il dit. Et de rappeler que les parlementaires constituent une « passerelle » entre l'électorat et le gouvernement. « You are in a privileged position to influence government decisions. You can, through your participation in debates, influence or improve legislation and through committees monitor implementation of government projects so that development is fair and just », a-t-il lancé. De plus, a travers la supervision de l'action gouvernementale, « vous pouvez promouvoir la redevabilité et la bonne gouvernance ».

C'est dans ce contexte que le Premier ministre a rappelé l'importance de la bonne gouvernance pour le bon fonctionnement de la démocratie, le développement et le progrès. « Poor governance leads to malpractices and corruption », a-t-il lancé. Ces fléaux, s'ils ne sont pas contenus, poursuit-il, « peuvent mettre en péril la légitimité du gouvernement et constituer une menace réelle à la stabilité et aux institutions » démocratiques. « C'est notre devoir d'éliminer le fléau de la corruption », a-t-il affirmé.

La présidente de l'Association des parlementaires du Commonwealth pour la région Afrique, la Speaker de l'Assemblée nationale Maya Hanoomanjee, a expliqué que cette conférence « permet de réfléchir sur le rôle des parlementaires dans la mise en exécution des “Sustainable development goals” » adoptés par les Nations Unies. Plusieurs orateurs ont également pris la parole, dont la présidente de la Commonwealth Women Parliamentarians Africa Region, Angela Didiza, qui a estimé qu'il y a encore « beaucoup à faire » concernant la participation de la femme dans le processus de prise de décision au niveau des Etats.

La Speaker du Parlement ougandais, Rebecca Kadaga, a pour sa part observé que « les femmes sont parmi les premières victimes » dans les conflits internationaux. De même, elle estime qu'il n'y a « pas suffisamment de femmes servant en tant que médiatrices et négociatrices » à travers le monde.

Plusieurs ministres et parlementaires mauriciens ont participé à la cérémonie d'ouverture de la conférence.

